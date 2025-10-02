أخبار الرياضة

موعد ومكان إقامة السوبر الأسباني 2026

كشف بيان صادر عن وزارة الرياضة السعودية بشكل رسمي، استضافة مدينة جدة السعودية نسخة جديدة من كأس السوبر الإسباني عام 2026.

وللعام الثاني على التوالي، وللمرة الثالثة فى تاريخ البطولة، تستقبل مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي يشتهر ملعبها باسم “الجوهرة المشعة”، جميع مباريات البطولة الثلاثة في الفترة من الأربعاء 7 إلى الأحد 11 يناير المقبل.

ومن المقرر أن يلاقي نادي برشلونة نظيره أتلتيك بلباو، فى حين يلتقي أتلتيكو مدريد مع ريال مدريد في الدور نصف النهائي، سعياً للحصول على بطاقتي التأهل للمباراة النهائية، التي تعد أول بطولة كبرى في كرة القدم العالمية للعام الجديد.

وسيتم تحديد ترتيب مباريات الدور نصف النهائي عن طريق القرعة، على أن تنطلق جميع المباريات الثلاث في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن نسخة العام الماضي شهدت حضور أكثر من 60 ألف متفرج في مدرجات استاد جدة، والتي توج بها برشلونة بالفوز على ريال مدريد في النهائي 5-2.

