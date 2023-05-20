موعد ورابط حجز تذاكر مباراة نادي الهلال والعدالة في دوري روشن السعودي

يلتقي كل من نادي الهلال والعدالة في مباراة من العيار الثقيل، على استاد الأمير عبدالله بن جلوي في الاحساء، في أطار منافسات الجولة 28 في دوري روشن السعودي 1444 ه‍، وفي السطور التالية سنتعرف على موعد ورابط حجز تذاكر المباراة.

موعد مباراة الهلال والعدالة

يستضيف استاد الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، المباراة التي ستجمع كل من نادي الهلال والعدالة، يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023، في تمام الساعة 07.00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما ويتم أحداث المباراة عبر قناة SSC السعودية.

رابط حجز تذاكر مباراة نادي الهلال والعدالة

يتم حجز تذاكر مباراة نادي الهلال والعدالة، بشكل إلكتروني، عبر إتباع الخطوات التالية.

1- الخطوة الأولى قم بالدخول إلى موقع تكت مكس ( أضغط هنا ).

2 -︎ الخطوة الثانية قم بالضغط على مباراة “الهلال والعدالة”.

3- الخطوة الثالثة قم بقراءة الشروط والأحكام، ثم قم بالضغط على أيقونة “أحجز الآن “.

4- الخطوة الرابعة قم بتسجيل الدخول وكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

5- الخطوة الخامسة قم بتحديد عدد التذاكر المطلوبة وتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة على الموقع.