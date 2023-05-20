موعد ورابط حجز تذاكر مباراة نادي الخليج والوحدة في دوري روشن السعودي

يلتقي كل من نادي الخليج والوحدة في مباراة من قوية، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة، في أطار منافسات الجولة 28 في دوري روشن السعودي 1444 ه‍، وفي السطور التالية سنتعرف على موعد ورابط حجز تذاكر المباراة.

موعد مباراة الخليج والوحدة

يستضيف استاد مدينة الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة، المباراة التي ستجمع كل من نادي الخليج والوحدة، يوم الإثنين الموافق 22 مايو 2023، في تمام الساعة 09.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما ويتم أحداث المباراة عبر قناة SSC السعودية.

رابط حجز تذاكر مباراة نادي الخليج والوحدة

يتم حجز تذاكر مباراة نادي الخليج والوحدة، بشكل إلكتروني، عبر إتباع الخطوات التالية.

1- الخطوة الأولى قم بالدخول إلى منصة مكاني ( أضغط هنا ).

2-︎ الخطوة الثانية قم بالضغط على أيقونة “المباريات”.

3- الخطوة الثالثة قم بالضغط على مباراة “نادي الخليج والوحدة”، ثم قم بالضغط على أيقونة “شراء التذاكر”.

4- الخطوة الرابعة قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول.

5- الخطوة الخامسة قم بتحديد عدد التذاكر المطلوبة على خريطة الملعب، وتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة على الموقع.