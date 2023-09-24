أخبار الرياضة

موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الهلال والجبلين والقنوات الناقلة والمعلق في كأس خادم الحرمين

محمود محمد عبد العال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة الجبلين في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشرفين 20232024، حيث يستقبل ملعب “ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي” معلق الفريق القابع في دوري يلو الدرجة الأولى، أحداث المباراة المقرر لها مساء الغد.

- صورة 1 - موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الهلال والجبلين والقنوات الناقلة والمعلق في كأس خادم الحرمين

تصميم لحجز تذاكر مباراة الجبلين والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين - مصدر الصورة: الحساب الريسمي لنادي الجبلين على تويتر، تم التعديل عليها بواسطة نجوم مصرية.

قد يهمك:

مباريات اليوم في دوري روشن السعودي 2023/2024 والقنوات الناقلة

هدية آل الشيخ.. المملكة أرينا ملعبا جديدا للهلال السعودي

موعد مباراة الهلال والجبلين

وياتي موعد مباراة الهلال والجبلين في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشرفين، يوم الغد الاثنين الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري لعام ألفين وثلاثة وعشرين، والتي تنطلق عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

رابط حجز تذاكر الهلال والجبلين

وأعلن نادي الجبلين عن طرح تذاكر مباراته أمام الهلال عبر منصة إيزي تكت EasyTicket، ولا توجد أي وسيلة اخرى للحصول على تذاكر المباراة المقرر لها يوم الغد في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

  • يتم حجز تذاكر مباراة الهلال والجبلين من خلال الدخول على منصة إيزي تكت EasyTicket.
  • الضغط على “Select Seats” أمام الفئة المناسبة لك.
  • تحديد المقعد من خريطة الملعب والضغط على “Done”.
  • استكمال حجز التذاكر من خلال دقع ثمنها إلكترونيًا.
تذاكر مباراة الهلال والجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين - مصدر الصورة: منصة إيزي تكت EasyTicket.
تذاكر مباراة الهلال والجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين – مصدر الصورة: منصة إيزي تكت EasyTicket.

اختيار المقعد لحجز تذاكر مباراة الهلال والجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين - مصدر الصورة: منصة إيزي تكت EasyTicket.
اختيار المقعد لحجز تذاكر مباراة الهلال والجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين – مصدر الصورة: منصة إيزي تكت EasyTicket.

القنوات الناقلة ومعلق الهلال والجبلين

وأعلنت قنوات SSC الرياضية السعودية عن تعيين المعلق عبد الله الحربي معلقًا وواصفًا على أحداث مواجهة الهلال ضد الجبلين عبر قناة SSC Sports HD1، وتمتلك القنوات الرياضية السعودية حقوق إذاعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023-2024.

Avatar of محمود محمد عبد العال
محمود محمد عبد العال

حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، جامعة الأزهر الشريف.
كاتب رياضي وتقني منذ 4 سنوات.
أعمل في موقع نجوم مصرية والفجر الرياضي والمايسترو الرياضي وسعودي فايف.
عملت من قبل في عدة مواقع إلكترونية وهي: بلس 90، في المدرج، كورة جيت.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات