موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الهلال والجبلين والقنوات الناقلة والمعلق في كأس خادم الحرمين

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة الجبلين في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشرفين 20232024، حيث يستقبل ملعب “ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي” معلق الفريق القابع في دوري يلو الدرجة الأولى، أحداث المباراة المقرر لها مساء الغد.

تصميم لحجز تذاكر مباراة الجبلين والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين - مصدر الصورة: الحساب الريسمي لنادي الجبلين على تويتر، تم التعديل عليها بواسطة نجوم مصرية.

موعد مباراة الهلال والجبلين

وياتي موعد مباراة الهلال والجبلين في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشرفين، يوم الغد الاثنين الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري لعام ألفين وثلاثة وعشرين، والتي تنطلق عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

لانكم غالين والوطن يستحق 🤍

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ينتهي الليله ١٢ صباحًا للحجز: https://t.co/cKh7arcbng#الجبلين 🤎 pic.twitter.com/R4OIU7Ut31 — نادي الجبلين السعودي (@aljabalainFC) September 24, 2023

رابط حجز تذاكر الهلال والجبلين

وأعلن نادي الجبلين عن طرح تذاكر مباراته أمام الهلال عبر منصة إيزي تكت EasyTicket، ولا توجد أي وسيلة اخرى للحصول على تذاكر المباراة المقرر لها يوم الغد في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يتم حجز تذاكر مباراة الهلال والجبلين من خلال الدخول على منصة إيزي تكت EasyTicket.

الضغط على “Select Seats” أمام الفئة المناسبة لك.

تحديد المقعد من خريطة الملعب والضغط على “Done”.

استكمال حجز التذاكر من خلال دقع ثمنها إلكترونيًا.

القنوات الناقلة ومعلق الهلال والجبلين

وأعلنت قنوات SSC الرياضية السعودية عن تعيين المعلق عبد الله الحربي معلقًا وواصفًا على أحداث مواجهة الهلال ضد الجبلين عبر قناة SSC Sports HD1، وتمتلك القنوات الرياضية السعودية حقوق إذاعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023-2024.