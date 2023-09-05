موعد ورابط حجز تذاكر مباراة السعودية ومنغوليا تحت 23 عامًا في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2024

يستعد منتخب السعودية الأولمبي تحت 23 عامًا لبداية مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2024، والتي سيبدأها أمام مننغوليا في رحلة الدفاع عن اللقب والتأهل إلى أولمبياد باريس العام المقبل.

حجز تذاكر مباراة السعودية ومنغوليا - مصدر الصورة: الحساب الرسمي لموقع مجلس جمهور المنتخب السعودي.

موعد مباراة السعودية ومنغوليا

ويلتقي المنتخب السعودي الأولمبي أمام منغوليا يوم الغد الأربعاء 6 سبتمبر 2023، والتي ستقام على أرضية ملعب “مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية” بالمحالة.

— التصفيات المؤهلة لكأس آسيا “تحت 23 عام” —

🇸🇦 السعودية 🆚️ منغوليا 🇲🇳

📺 القنوات الرياضية السعودية#AFCU23 | #الطريق_إلى_باريس pic.twitter.com/SSejtS2DbP — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 5, 2023

رابط تذاكر مباراة السعودية ومنغوليا

ويتوفر حجز تذاكر مباراة السعودية ومنغوليا عبر موقع مجلس جمهور المنتخب السعودي “saff.ticketmx.com”، وتطبيق قدام، ويمكنكم الحصول على التذاكر وحضور اللقاء من إحدى تلك الوسائل الوجودة والمتوفرة لكافة الجماهير.

ويتم حجز تذاكر المباراة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع مجلس جمهور المنتخب السعودي.

الضغط على أيقونة “احجز الآن”.

تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة السر.

اختيار فئة وعدد التذاكر.

الدفع إلكترونيا من إحدى وسائل الدفع المتاحة.

أسعار تذاكر مباراة السعودية ومنغوليا

وتبدأ أسعار تذاكر مباراة السعودية ومنغوليا بداية من 10 ريال فقط، وتختلف حسب الفئة ومكان التواجد داخل مدرجات ملعب المحالة، حيث تصل إلى 300 ريالًا للمنصة الذهبية، كما يتوفر تذاكر مجانية لذوي الاحتياجات الخاصة.