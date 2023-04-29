موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الاتفاق والخليج ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2023-1444هـ

يستعد نادي الاتفاق السعودي إلى خوض مباراة قوية ضد فريق الخليج ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن، ويسعى كل منهما إلى تحقيق نتيجة إيجابية. في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة وطريقة حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

موعد مباراة الاتفاق والخليج

تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ترتيب الفريقين في جدول دوري روشن

يدخل فريق الاتفاق المباراة وهو في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد أن خاض 24 مباراة وحصد 30 نقطة.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق الخليج المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، بعد أن لعب 24 مباراة وحصد 20 نقطة فقط.

وحقق فريق الاتفاق الفوز على نظيره ضمك بنتيجة هدفين نظيفين في الجولة الماضية، في الوقت الذي انتصر فيه فريق الخليج على منافسه الفيحاء بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء.

🔁 تبديل | 86' ⬅️ دخول حمد العبدان

➡️ خروج خالد السميري الفيحاء 0 × 3 الخليج #الفيحاء_الخليج #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/7txR1AjKuH — نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) April 28, 2023

أسعار تذاكر المباراة

يبدأ سعر تذكرة حضور المباراة من 10 ريال سعودي وحتى 500 ريال بحسب الفئة كما هو موضح في الصورة التالية.

رابط حجز تذاكر مباراة الاتفاق والخليج

يمكن شراء التذاكر بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الحجز وهو موقع تكت مكس.

النقر على احجز الآن.

تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

اختيار عدد التذاكر وتحديد المقاعد بحسب الفئة.

وأخيرا قم بتفعيل شراء التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.