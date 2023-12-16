موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الأهلي وفلومنينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

يواجه النادي الأهلي نظيره فريق فلومنينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم 2023 والمقامة في المملكة العربية السعودية، نجح المارد الأحمر في التأهل لنصف نهائي البطولة بعد فوزه الكبير على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراته الأولى في البطولة، سجل للأهلي علي معلول في الشوط الأول وعزز التقدم حسين الشحات وإمام عاشور بالهدفين الثاني والثالث على الترتيب، قبل أن يتمكن النجم كريم بنزيما من تقليص الفارق النتيجة بهدف للفريق السعودي في الدقائق الأخيرة من المباراة، وبهذا التأهل التاريخي يصل الأهلي إلى نصف النهائي لمواجهة الفريق البرازيلي على أمل التأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه.

صورة لفريق النادي الأهلي من مباراة اتحاد جدة السعودي

موعد مباراة الأهلي وفلومنينسي

يواجه الأهلي المصري فريق فلومنينسي البرازيلي على ملعب الملك فهد بجدة يوم الأثنين 18 ديسمبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

حجز تذاكر مباراة الأهلي وفلومنينسي

يمكنك حجز تذاكر مباراة الأهلي وفلومنينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية من خلال منصة الفيفا الرسمية من خلال الخطوات الآتية.

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أسعار تذاكر المباراة

تبدأ أسعار تذاكر المباراة ب 60 ريال سعودي وتصل إلى 2000 ريال سعودي وإليك أسعار التذاكر والفئات.