موعد وخطوات حجز تذاكر.. مباراة النصر والاتفاق في كأس خادم الحرمين 2023-2024 عبر منصة”الأول بارك”

يترقب الكثير من عشاق كرة القدم السعودية، مباراة هامة في دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023-2024، تجمع المباراة نادي النصر السعودي الكبير بنظيره نادي الاتفاق، في ديربي خاص بين الفريقين، حيث تظل مباراة النصر والاتفاق من المباريات القوية التي اعتاد عليها عشاق الناديين في الآونة الأخيرة.

النصر يسعى لمواصلة الانتصارات

يدخل نادي النصر السعودي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في المباراة الأخيرة في الدوري أمام نادي الفيحاء 3-1، في مباراة شهدت تألق النجم تاليسكا، حيث استطاع تسجيل هدفين قاد بهما الفريق لتحقيق ثلاث نقاط هامة في الدوري.

“الأهم لدي من النتيجة العمل القوي المتواصل، أنا أبحث عن من يعمل بجد، وهذا ما يحدث كل يوم في النصر” أهم تصريحات كاسترو لويس مدرب النصر بعد الفوز على الفيحاء.

بعد الانتصار أمام الفيحاء 🎙️

السيـد لويس كاسترو يتحـدّث في المؤتمر الصحفي 💛 pic.twitter.com/b3dcgi770u — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 28, 2023

ويسعى النصر إلى مواصلة الانتصارات الأخيرة سواء في دوري روشن، أو بطولة الكأس، حيث كان النصر قد وصل إلى دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تخطي “نادي أحد” في دور 32، والفوز الكبير عليه بخماسية مقابل هدف وحيد.

استعدادات فارس الدهناء للمباراة

يستعد نادي الاتفاق بقوة لمباراته القادمة أمام النصر في دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يدخل نادي الاتفاق اللقاء، بعد ريمونتادا كبيرة في المباراة الأخيرة في دوري روشن السعودي أمام الوحدة، حيث استطاع الاتفاق تحقيق الفوز على الوحده 3-2 في مباراة كانت ممتعة وشيقة للغاية، انتهت بهدف ثالث قاتل للاتفاق في اللحظات الأخيرة.

وكان الاتفاق قد وصل إلى دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نادي جدة برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب محمد بن فهد.

خطوات حجز التذاكر

أعلنت منصة ألاول بارك عبر حسابها على X، عن فتح باب الحجز المبكر لتذاكر مباراة النصر والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين.

تذاكر الحجز المبكر لمباراة #النصر_الاتفاق في كأس الملك مازالت متاحة 😍 بانتظارك يا عالمي💙💛 احجز تذكرتك الان🎟️#الاول_بارك — الأول بارك | ALAWWAL PARK (@VictoryArena_sa) October 29, 2023

فيما يلي خطوات حجز تذاكر مباراة النصر والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024 عبر منصة “الأول بارك“:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول لمنصة “الأول بارك“.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب.

اختيار المباراة، وهي مباراة النصر والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

اختيار عدد التذاكر التي تريد شرائها.

اختيار فئة التذكرة.

إدخال بيانات الدفع.

تأكيد عملية الشراء.

موعد المباراة

من المقرر انطلاق صافرة بداية مباراة النصر والاتفاق في دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023-2024، في تمام الساعة 4:45 pm، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31-10-2023، على استاد” ألاول بارك”.