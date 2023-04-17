موعد وتوقيت مباراة ليفربول اليوم الأثنين 17-4-2023 والقنوات الناقلة

يستعد ملعب ايلاند رود ملعب ليدز يونايتد لاستضافة مباراة ليفربول اليوم ضمن منافسات الأسبوع ال 31 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقدم ليفربول موسم سيء جداً حتى الآن حيث عجز عن تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات له في الدوري الإنجليزي، ويسعى كلوب ولاعبيه لتقديم عرض جيد اليوم أمام ليدز ليكون بمثابة اعتذار للجمهور العاشق للعملاق الإنجليزي، ونتابع عبر نجوم مصرية أهم معلومات وتفاصيل مباراة ليفربول اليوم ضد ليدز والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ليفربول اليوم ضد ليدز في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول اليوم ضد ليدز في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، ويحتل ليفربول المركز ال 8 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، ويمر الريدز بفترة سيئة جداً حيث حقق نقطتين فقط خلال اخر 4 مباريات له من تعادلين وهزيمتين، وخاض ليفربول 29 مباراة حتى الان فاز في 14 وتعادل في 8 وخسر 9 مباريات سجل 35 هدف وتلقت شباكه 15 هدف، ويبتعد ليفربول ب 5 نقاط عن أقرب منافسيه نادي برايتون صاحب المركز ال 7 برصيد 49 نقطة.

القنوات الناقلة ل مباراة ليفربول اليوم ضد ليدز

تعتبر قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد ليدز عبر قناة بي إن سبورت بريميم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي، ويحتل نادي ليدز المركز ال 16 في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، ويسعى لاعبي ليدز لاستغلال الحالة السيئة التي يمر بها ليفربول لتحقيق نتيجة إيجابية وخصوصاً بأن المباراة ستكون على ملعبه ووسط جمهوره.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول اليوم ضد ليدز

يتربع ارسنال على صدارة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه، وعجز ارسنال عن تحقيق الفوز في اخر مباراتين له مما يجعل فرصة لحاق السيتي به سهلة وخصوصاً بأن السيتي لعب مباراة أقل من أرسنال، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 59 نقطة وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول اليوم.

أرسنال – 74 مانشستر سيتي – 70 مانشستر يونايتد – 59 نيوكاسل – 56 توتنهام – 53 أستون فيلا – 50 برايتون – 49 ليفربول – 44 برينتفورد – 43 فولهام – 42

ويتصدر هالاند لاعب مانشستر سيتي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدف.