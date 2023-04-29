موعد وتوقيت مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم 29/04/2023 الدوري الاسباني

يحل نادي ريال بيتيس ضيفاً على أرضية ملعب واستاد كامب نو معقل نادي برشلونة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع ال 32 من منافسات الدوري الاسباني، وينفرد برشلونة بصدارة جدول الترتيب بينما يحاول ريال بيتيس الصعود للمربع الذهبي، نستعرض معاً عبر نجوم مصرية أهم تفاصيل مباراة برشلونة اليوم ضد ريال بيتيس والقنوات الناقلة فتابعونا.

توقيت مباراة برشلونة اليوم ضد ريال بيتيس

تنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس مساء اليوم السبت 29-4-2023، وتحديداً في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية، ويحتل برشلونة قمة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، ويعتبر الفريق الكتالوني حسم اللقب بشكل شبه رسمي، حيث يبتعد بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه نادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة، وتعرض برشلونة للهزيمة في أخر مباراة له في الدوري أمام رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف في الجولة ال 31 من عمر الليجا الاسبانية.

مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الاسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الاسباني في الشرق الأوسط، وتُذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت بريميم 1 بصوت المعلق خالد الحدي، ويحتل ريال بيتيس المركز ال 6 برصيد 49 نقطة، وحقق الفريق انتصار وحيد في اخر 5 مباريات له في الدوري الاسباني، وعجز الفريق عن تحقيق الفوز في اخر مباراتين، ويسعى لاستعادة طريق الانتصارات من خلال مواجهة اليوم الصعبة أمام العملاق الكتالوني.

مباراة برشلونة اليوم في الدوري الاسباني

خاض برشلونة 31 مباراة في الدوري الاسباني، فاز في 24 وتعادل 4 ، وخسر 3 مباريات سجل خلالهم 55 هدف واستقبلت شباكه 11 هدف، بينما خاض ريال بيتيس نفس عدد المباريات 31 مباراة فاز في 14 وتعادل في 7 وخسر 10 مباريات، وفيما يلي ترتيب المراكز الأولى في الدوري الاسباني.

برشلونة 76 ريال مدريد 65 أتليتكو مدريد 63 ريال سويسداد 58 فيا ريال 50 ريال بيتيس 49 أتليتكو بيلباو 46 أوساسونا 44

ويحت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة صدارة هدافي الدوري الاسباني حتى الان برصيد 18 هدف.