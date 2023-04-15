موعد وتوقيت مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم اليوم 15/04/2023 الدوري الألماني

يحل نادي هوفنهايم ضيفاً على ملعب أليانز أرينا معقل العملاق الألماني بايرن ميونخ، وذلك في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع ال 28 من الدوري الألماني، مباراة صعبة على الفريقين، حيث يحاول البايرن الانفراد بصدارة الترتيب والحفاظ على الصدارة، ويسعي هوفنهايم لاستكمال سلسلة الانتصارات وتعطيل قطار البافاري، ونتابع عبر نجوم مصرية أهم تفاصيل مباراة بايرن ميونخ اليوم ضد هوفنهايم والقنوات الناقلة فتابعونا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم اليوم في الدوري الألماني

تنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم مساء اليوم السبت 15-4-2023 وذلك في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية، ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن بروسيا دورتمند أقرب منافسيه، وخاض البافاري 27 مباراة فاز في 17 وتعادل في 7 وخسر 3 مباريات، وعجز بايرن ميونخ عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا أمام العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، وانتهت المباراة بفوز السيتي 3-0 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الاتحاد معقل نادي مانشستر سيتي، أما على مستوي الدوري فيحافظ البافاري على الصدارة واستطاع الفوز في آخر مباراتين في الدوري الألماني.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم ضد هوفنهايم

يمكنكم مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم اليوم عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الألماني في الشرق الأوسط، ويمكنكم متابعة المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3 بصوت المعلق أحمد البلوشي، ويحتل نادي هوفنهايم المركز ال 14 في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، واستطاع نادي هوفنهايم تحقيق الانتصار في آخر 3 مباريات له في الدوري، وخاض النادي 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 وخسر 15 مباراة، مما يجعل مهمته صعبة اليوم أمام بايرن ميونخ.

بطاقة مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم اليوم

البطولة : الدوري الألماني

التعليق الصوتي : أحمد البلوشي

القنوات الناقلة : بين سبورت 3

وقت المباراة : 3:30 بتوقيت القاهرة

تاريخ المباراة : ( 15/4/2023 )

ويحتل الاعب نيكلاس فولكروغ لاعب نادي فريدر بريمين صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 16 هدف حتى الان.