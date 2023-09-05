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موعد وتوقيت مباراة السعودية وكوستاريكا الودية القادمة استعدادًا لكأس آسيا

محمود محمد عبد العال

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة كوستاريكا وديًا في أولى مباريات معسكر الأخضر في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، حيث سيحتضن ملعب “سانت جايمس بارك” معقل الماكبايز اللقاء الدولي المرتقب بين المنتخبين.

المدرب روبيرتو مانشيني والمترجم - مصدر الصورة: الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر.

المدرب روبيرتو مانشيني والمترجم - مصدر الصورة: الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر.

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تفاصيل مباراة السعودية وكوستاريكا

ويستعد منتخب السعودية لبطولة كأس آسيا 2024، التي يتواجد خلالها في المجموعة السادسة، بجانب منتخبات: تايلاند وقرغيزستان وعمان، وتستضيف قطر منافسات كأس آسيا في الفترة ما بين 12 يناير 2024 وحتى 10 فبراير.

وسيلتقي المنتخب السعودي أمام نظيره الكوستاريكي يوم الجمعة المقبل الثامن من شهر سبتمبر الجاري لعام ألفين وثلاثة وعشرين، والتي تنطلق في الأوقات التالية:

  • السعودية ضد كوستاريكا الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والدوحة والقدس.
  • السعودية ضد كوستاريكا الساعة الـ 11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي ومسقط.
  • السعودية ضد كوستاريكا الساعة الـ 9:00 مساءً بتوقيت الخرطوم وطرابلس.
  • السعودية ضد كوستاريكا الساعة الـ 8:00 مساءً بتوقيت الجزائر والرباط وتونس.
  • السعودية ضد كوستاريكا الساعة الـ 7:00 مساءً بتوقيت دولة موريتانيا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوستاريكا

وأعلنت قنوات SSC بشكل رسمي عن نقل مباراتي المنتخب السعودي الوديتين أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية، عبر شاشتها عبر مختلف الأقمار الصناعية، وجاء ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: NileSat

  • التردد: 12523.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: افقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • الجودة: HD.

القمر الصناعي: ArabSat

  • التردد: 12417.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • الجودة: HD.

القمر الصناعي: BadrSat

  • التردد: 12418.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
  • الجودة: HD.
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محمود محمد عبد العال

حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، جامعة الأزهر الشريف.
كاتب رياضي وتقني منذ 4 سنوات.
أعمل في موقع نجوم مصرية والفجر الرياضي والمايسترو الرياضي وسعودي فايف.
عملت من قبل في عدة مواقع إلكترونية وهي: بلس 90، في المدرج، كورة جيت.

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تعليق 1
  1. ABOOSAMA يقول

    يا حبيبي.قنوات sscغير موجودة على النايل سات….!!!!!؟؟؟

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