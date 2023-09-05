موعد وتوقيت مباراة السعودية وكوستاريكا الودية القادمة استعدادًا لكأس آسيا

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة كوستاريكا وديًا في أولى مباريات معسكر الأخضر في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، حيث سيحتضن ملعب “سانت جايمس بارك” معقل الماكبايز اللقاء الدولي المرتقب بين المنتخبين.

المدرب روبيرتو مانشيني والمترجم - مصدر الصورة: الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر.

تفاصيل مباراة السعودية وكوستاريكا

ويستعد منتخب السعودية لبطولة كأس آسيا 2024، التي يتواجد خلالها في المجموعة السادسة، بجانب منتخبات: تايلاند وقرغيزستان وعمان، وتستضيف قطر منافسات كأس آسيا في الفترة ما بين 12 يناير 2024 وحتى 10 فبراير.

وسيلتقي المنتخب السعودي أمام نظيره الكوستاريكي يوم الجمعة المقبل الثامن من شهر سبتمبر الجاري لعام ألفين وثلاثة وعشرين، والتي تنطلق في الأوقات التالية:

السعودية ضد كوستاريكا الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والدوحة والقدس.

السعودية ضد كوستاريكا الساعة الـ 11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي ومسقط.

السعودية ضد كوستاريكا الساعة الـ 9:00 مساءً بتوقيت الخرطوم وطرابلس.

السعودية ضد كوستاريكا الساعة الـ 8:00 مساءً بتوقيت الجزائر والرباط وتونس.

السعودية ضد كوستاريكا الساعة الـ 7:00 مساءً بتوقيت دولة موريتانيا.

ملخص يومنا الثاني في نيوكاسل 🤩🎥 pic.twitter.com/Wl2JD1YCAA — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 4, 2023

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوستاريكا

وأعلنت قنوات SSC بشكل رسمي عن نقل مباراتي المنتخب السعودي الوديتين أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية، عبر شاشتها عبر مختلف الأقمار الصناعية، وجاء ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: NileSat



التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: ArabSat

التردد: 12417.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: BadrSat