موعد وتفاصيل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم في دوري أبطال افريقيا

يحل المارد الأحمر ضيفاً ثقيلاً على ملعب الهلال الموجود في مدينة أم درمان السودانية، ويستعد النادي الأهلي لخوض أول مبارياته في دوري أبطال افريقيا هذا الموسم بعد العودة من المغرب حيث كان مشاركاً في كأس العالم للأندية، ونتابع عبر نجوم مصرية أهم تفاصيل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم فتابعونا.

موعد مباراة الأهلي والهلال اليوم

تنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني مساء اليوم السبت 18-2-2023، وتحديداً في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية، وتُذاع المباراة حصرياً عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري والشرعي الوحيد لبطولة دوري أبطال افريقيا في الشرق الأوسط، وتحديداً عبر قناة بي إن سبورت 4 بصوت المعلق المميز عصام الشوالي.

مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم

يقع الفريقين في المجموعة الثانية التي تضم كلاً من الأهلي، الهلال، صن داونز، القطن، واستطاع صن داونز احتلال صدارة المجموعة بعد الفوز على الهلال والقطن، بينما يخوض الأهلي أول مبارياته الإفريقية، ويتواجد الأهلي في المركز الثاني في المجموعة، ويحل الهلال ثالثاً، بينما يحتل نادي القطن المركز الأخير بعد أن تلقي 3 أهداف في شباكه مقابل هدف وحيد.

مباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يسعى المارد الأحمر في خطف النقاط الثلاثة والنجاح في أول خطوة له في مشواره الافريقي، واحتل الأهلي المركز الرابع في كأس العالم للأندية، بعد أن تلقي الهزيمة أمام ريال مدريد بطل أوربا والعالم، وعجز عن تحقيق الفوز أمام فلامينجو البرازيلي، ويحاول من خلال مباراة اليوم لاستعادة الانتصارات وإسعاد الجماهير العاشقة للكيان الأحمر.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو.