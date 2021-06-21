موعد وتفاصيل اللقاء المصيري بين منتخب إنجلترا وضيفه التشيكي في يورو 2020، المعلق والقنوات الناقلة

بواسطة أحمد الفاضل

يستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن غداً لقاءً مصيرياً بين منتخب انجلترا صاحب الأرض والجمهور ونظيره التشيكي الساعِ لحسم التأهل للأدوار الإقصائية من بطولة اٌمم أوروبا يورو 2020، وفي ظل تحقيق كلا المنتخبان لذات النتيجة في مبارياتهما السابقة يكون التأهل للأدوار الإقصائية مسالة معقدة قليلاً، ويتأهل المنتخب الفائز في مباراة اليوم للأدوار الإقصائية مباشرة.

موعد وتفاصيل اللقاء المصيري بين منتخب إنجلترا وضيفه التشيكي في يورو 2020، المعلق والقنوات الناقلة 1 21/6/2021 - 7:01 م

ويستضيف ملعب ويمبلي غداً الثلاثاء مواجهة المنتخبين التشيكي صاحب الصدارة ومنتخب انجلترا صاحب المركز الثاني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويسعى كلا المنتخبين لتعويض النتائج السلبية التي حصداها في سابق المباريات.

إنجلترا تواجه التشيك - يورو 2020
إنجلترا تواجه التشيك – يورو 2020

وكان منتخب إنجلترا قد فاز على حساب كرواتيا قبل ان يأتي ويتعادل أمام اسكتلندا، من جانبه فاز المنتخب التشيكي على نظيره الإسكتلندي قبل أن يتعادل مع كرواتيا بهدف لكل فريق، وستحدد مباراة الغد هوية المتأهل الأول للأدوار الإقصائية من يورو 2020.

2222إنجلترا تواجه التشيك - يورو 2020
2222إنجلترا تواجه التشيك – يورو 2020

وتنقل قناة beIN Sports 1HD MAX اللقاء في الموعد بتعليق حفيظ الدراجي، ويذكر أن قنوات بي ان سبورت تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات يورو 2020.

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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.