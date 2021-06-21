موعد وتفاصيل اللقاء المصيري بين منتخب إنجلترا وضيفه التشيكي في يورو 2020، المعلق والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن غداً لقاءً مصيرياً بين منتخب انجلترا صاحب الأرض والجمهور ونظيره التشيكي الساعِ لحسم التأهل للأدوار الإقصائية من بطولة اٌمم أوروبا يورو 2020، وفي ظل تحقيق كلا المنتخبان لذات النتيجة في مبارياتهما السابقة يكون التأهل للأدوار الإقصائية مسالة معقدة قليلاً، ويتأهل المنتخب الفائز في مباراة اليوم للأدوار الإقصائية مباشرة.

ويستضيف ملعب ويمبلي غداً الثلاثاء مواجهة المنتخبين التشيكي صاحب الصدارة ومنتخب انجلترا صاحب المركز الثاني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويسعى كلا المنتخبين لتعويض النتائج السلبية التي حصداها في سابق المباريات.

وكان منتخب إنجلترا قد فاز على حساب كرواتيا قبل ان يأتي ويتعادل أمام اسكتلندا، من جانبه فاز المنتخب التشيكي على نظيره الإسكتلندي قبل أن يتعادل مع كرواتيا بهدف لكل فريق، وستحدد مباراة الغد هوية المتأهل الأول للأدوار الإقصائية من يورو 2020.

وتنقل قناة beIN Sports 1HD MAX اللقاء في الموعد بتعليق حفيظ الدراجي، ويذكر أن قنوات بي ان سبورت تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات يورو 2020.