موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في بطولة كأس امم افريقيا

يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والمصرية والأفريقية عن توقيت مباراة مصر وجنوب أفريقيا في دور الستة عشر من بطولة كأس امم افريقيا ، وتعتبر هذه المباراة مهمة لصاحب الأرض والجمهور المنتخب المصري من أجل التأهل إلى الدور القادم من البطولة ، حيث يتسلح المنتخب الفرعوني بعامل الأرض والجمهور ، كما ويعتبر المنتخب هو أحد أبرز وأقوى المنتخبات المرشحة من أجل الفوز في هذه المباراة ، وذلك بفضل عامل الأرض والجمهور ، وسوف نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة مصر وجنوب أفريقيا .
بطاقة مباراة مصر وجنوب أفريقيا
|المباراة
|القناة الناقلة
|موعد المباراة
|مصر × جنوب أفريقيا
|قناة بي ان سبورت ماكس
قنا تايم سبورت
|10:00 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية
9:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية
القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
سوف تنقل المباراة من خلال العديد من القنوات الرياضية العالمية والمحلية والأرضية ، ومن أبرز تلك القنوات قناة بي ان سبورت الرياضية ” المشفرة ” الناقلة الحصري والوحيد لبطولة كأس امم افريقيا المقامة في مصر ، بالإضافة إلى القناة المفتوحة قناة تايم سبورت ، وسوف نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية تردد القناة المفتوحة الناقلة لبطولة كأس امم افريقيا ومباراة مصر وجنوب أفريقيا مساء اليوم ، ويمكنك متابعة المباراة من خلال التردد التالي :-
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|القمر الصناعي النايل سات
|التردد 11449
|27500 أفقي
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