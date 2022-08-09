موعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي القادمة ضد بورنموث في الجولة الثانية من البريميرليج

من خلال هذا المقال سوف نتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد بورنموث والقنوات الناقلة للقاء ضمن الجولة الثانية من الدروي الانجليزي الممتاز، حيث يسعى السيتي إلى تحقيق فوز أخر بعد أن انتهت مباراة مانشستر سيتي ووست هام الماضية ضمن الجولة الأولى من الدوري الانجليزي بفوز السيتي بنتيجة 0/2، في المباراة الافتتاحية لكلا الفريقين التي أقيمت بينهما على ملعب لندن الاوليمي.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة

من المقرر أن يواجه مانشستر سيتي على ملعبه الاتحاد فريق بورنموث يوم السبت المقبل الموافق 13 من شهر أغسطس في تمام الساعة الرابعة مساء، على أن ينقل اللقاء على قناة BeIN Sports premium 1 بتعليق علي محمد علي.

مانشستر سيتي يسعى لمزيد من التقدم

في إطار الجولة الثانية يسعى السيتي إلى حصد الثلاث نقاط ضمن المباراة المقبلة التي يخوضها أمام غريمه بورنموث، بعد الثلاث نقاط التي حصدها والتي تحصل عليها الفريق بعد فوز مثير في أولى مبارياته التي خاضها بعد أن واجه وست هام، لتشكل بذلك تحدي كبير على الخصوم الذين يسعون أيضًا في المنافسة على لقب الدوري وحصد النقاط التي تعزز تواجدهم ضمن المراكز الأولى.

وقد سجل مانشستر سيتي أولى الأهداف عن طريق القناص صاحب الـ 195 سم النرويجي إيرلينج هالاند من خلال ضربة جزاء في الدقيقة السادسة والثلاثين من عمر المباراة، ويسجل ثاني أهدافه في الدقيقة الخامسة والستين، وقد قال عنه بيب جوارديودلا المدير الفني ومدرب الفريق صاحب الخبرات الكبيرة أن هالاند بدأ يتألقلم مع الفريق، ليتوقع أن يكون الهداف التاريخي في فترة وجيزة للغاية.

ارسنال تسجل ثنائية نظيفة ضد بورنموث في المباراة الافتتاحية

وفي المقابل بورنموث يخوض ثاني لقاءاته بعد فوز معنوي كبير أمام أستون فيلا بثنائية نظيفة مقابل لا شئ سجلها كل من ليرما في الدقيقة الثانية وكيفر مور في الدقيقة الثمانين.

بطاقة مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث