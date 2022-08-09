موعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول القادمة ضد كريستال بالاس في الجولة الثانية من الدروي الانجليزي الممتاز

من خلال هذا المقال سوف نتعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد كريستال بالاس والقنوات الناقلة للقاء ضمن الجولة الثانية من البريميرليج أو بالأحرى الدروي الانجليزي الممتاز، حيث يسعى الريدز إلى تحقيق فوز معنوي بعد أن انتهت مباراة ليفربول وفولهام الماضية ضمن الجولة الأولى من الدوري الانجليزي بالتعادل الإيجابي 2/2، في المباراة الافتتاحية لكلا الفريقين التي أقيمت بينهما على ملعب كرافين كوتاج.

موعد مباراة ليفربول القادمة

من المقرر أن يواجه ليفربول على ملعبه فريق كريستال بالاس يوم الاثنين المقبل الموافق 15 من شهر أغسطس في تمام الساعة 9 مساء، على أن ينقل اللقاء على قناة بين سبورتس بريميوم 1 بتعليق رؤوف خليف.

ليفربول يسعى للتعديل وحصد ثلاث نقاط

في إطار الجولة الثانية يسعى الريدز إلى حصد الثلاث نقاط ضمن المباراة المقبلة التي يخوضها أمام غريمه كريستال بالاس، بعد النقطة الوحيدة التي تحصل عليها الفريق بعد تعادل مثير وافتقاده لنقطتين في أولى مبارياته التي خاضها بعد أن واجه فولهام الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، لتشكيل بذلك تحدي كبير على الريدز الذين يسعون في المنافسة على لقب الدوري.

فولهام الصاعد حديثا يتعادل بثنائية مع الليفر في المباراة الافتتاحية

وقد سجل فولهام الهدف الأول للفريق في الدقيقة 32 من كرة عرضية حولها ألكسندر ميتروفتش برأسه قوية في شباك أليسون حارس مرمى ليفربول، ثم دفع يورجن كلوب بالقناص داروين نونيز في بداية الشوط الثاني بديلاً عن البرازيلي روبرتو فيرمينو، وقد نجح داروين نونيز في التسجيل وهز شباك الخصم العنيد بعد تمريرة من النجم المصري محمد صلاح من الجانب الأيمن، ثم عاد فولهام للتقدم مجددا عن طريق الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 72 من عمر المباراة،وبعد ذلك الفرعون المصري محمد صلاح سجل التعادل وأنقذ ليفربول من الهزيمة في الدقيقة 81 من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة حاسمة من داروين نونيز، كما حقق لاعبنا المصري محمد صلاح رقم قياسي جديد، وذلك بعد أن سجل في المباراة الافتتاحية السادسة له على التوالي، لتنتهي المباراة بتلك النتيجة لفقد نقطتين في بداية مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي.

ارسنال تسجل ثنائية نظيفة ضد كريستال بالاس في المباراة الافتتاحية

وفي المقابل كريستال بالاس يخوض ثاني لقاءاته بعد هزيمة على يد فريق ارسنال بهدفين مقابل لا شيء.