موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتغا فيغو في الدوري الاسباني

في ظل استكمال مباريات الدوري الإسباني يحل النادي الملكي ضيفاً على فريق سيلتا فيغو ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوي، حيث سيدخل فريق ريال مدريد المباراة بروح معنوية مرتفعة وهمة عالية لتحقيق انتصار ومواصلة تقدمه للحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي، حيث يتواجد بالمركز الرابع برصيد ثلاثة نقاط بعد انتصاره بثنائية مقابل هدف وحيد على فريق الميريا في الجولة الأولى، وعلى الصعيد الآخر سيعمل فريق سيلتا فيغو على تصحيح مساره وتحقيق نتائج إيجابية مُستغلاً أن المباراة على أرضه وأمام جمهوره، حيث يتواجد بالمركز التاسع برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع فريق إسبانيول.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو :

سُتقام المباراة على ملعب بالايدوس يوم السبت ٢٠ أغسطس في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد

من المتوقع أن يواجه المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي فريق سيلتا فيغو بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

خط الدفاع : ناتشو، فاسكيز، ميندي، روديجر.

خط الوسط : كامافينجا، كروس، تشواميني.

خط الهجوم : بنزيما، فينيسيوس، فالفيردي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو :

تمتلك شبكة قنوات beIN Sport الرياضية الحقوق لبث مباريات الدوري الإسباني، وسيتم بث المباراة بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 1.