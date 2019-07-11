موعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر وساحل العاج في أمم افريقيا 2019

نرصد لكم متابعينا الكرام عشاق كرة القدم الأفريقية والعالمية كافة تفاصيل مباراة الجزائر وساحل العاج في ربع نهائي بطولة امم افريقيا ، والمقامة في دولة جمهورية مصر العربية ، ويسعى فريق محاربي الصحراء إلى الفوز في هذه المباراة من اجل الوصول إلى الدور القادم من البطولة ، ويطمح مشجعي المنتخب الجزائري إلى الفوز في هذه البطولة ، وخصوصاً بعد خروج كلاً من مصر والمغرب الذان يعتبران أحد المرشحين الاكبر للحصول على اللقب القاري ، إما على الجانب الأخر فيسعى ساحل العاج إلى الفوز في هذه المباراة من أجل العبور إلى الدور القادم .
بطاقة مباراة الجزائر وساحل العاج
|المباراة
|القناة الناقلة
|موعد المباراة
|الجزائر×ساحل العاج
|قناة بي ان سبورت ماكس
قناة تايم سبورت
|7:00 بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية
6:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية .
7:00 بتوقيت فلسطين
تردد القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وساحل العاج
يبحث الكثير من عشاق المنتخب الجزائر لمتابعة المباراة المنتظرة أمام ساحل العاج ، حيث سوف تنقل المباراة من خلال قنوات بي ان سبورت الرياضية ، حيث تعتبر هي المالك الحصري والوحيد الناقل لهذا البطولة في الشرق الاوسط ، وسوف نرصد لكم متابعينا الكرام تردد قناة مفتوحة من اجل متابعة المباراة ، وهي قناة تايم سبورت ، ويمكنك ضبط ترددها من خلال ما يلي :- تردد قناة تايم سبورت الفضائى على النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500 ، بينما التردد الأرضى UHF 32.
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