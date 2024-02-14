موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك مارس 2024 في السعودية والجوائز المالية

لأول مرة نهائي كأس مصر خارج الديار المصرية، حيث يلتقي المارد الأحمر مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي بطولة كأس مصر موسم 2023-2024، والتي تقام داخل المملكة العربية السعودية، وقد أعلن اتحاد الكرة عن التفاصيل الخاصة بالمباراة المترقبة من قبل الجماهير المصرية كما قام وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بمداخلة قائلا: “إنه تم الاتفاق بين الشركة المتحدة والاتحاد السعودي على إقامة هذه المباراة في المملكة العربية السعودية”.

كما أضاف العطار أن إقامة مباراة المارد الأحمر ضد الزمالك في نهائي البطولة بالسعودية موقع رائع ومميز لجذب عدد كبير من الجماهير ستكون مكسبا كبيرا؛ لأننا سنحصل على 2 مليون دولار، بالإضافة إلى وجود جوائز أخرى للفريقين الفائز والخاسر في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

من المقرر أن تقام نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية على ملعب الأول بارك بالرياض في الثامن من مارس، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، 9:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.