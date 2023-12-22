موعد نهائي كأس العالم للأندية 2023 بين مانشستر سيتي وفلومينينسي والقنوات الناقلة

وصلت بطولة كأس العالم للاندية إلى مباراتها الأخيرة، وبعد فوز ريال مدريد بالنسخة السابقة، ينتظر العالم بطل النسخة الحالية.

تفاصيل المباراة

الفريقان في النهائي:

فلومينينسي البرازيلي: تأهل إلى النهائي بعد فوزه على الأهلي بثنائية نظيفة. مانشستر سيتي: تأهل إلى النهائي بعد فوزه على أوراوا رد دايموندز.



التاريخ الرياضي:

كلا الفريقين يلعبان في النهائي للمرة الأولى في تاريخهما، مما يعزز طابع الإثارة والتحدي في المباراة.

التجارب السابقة:

فلومينينسي يتمتع بخبرة لا بأس بها بفضل وجود لاعبين مثل مارسيلو الذي فاز بالبطولة مع ريال مدريد.

مانشستر سيتي يستفيد من خبرة مدربه بيب جوارديولا الذي فاز بكأس العالم للأندية مع برشلونة وبايرن ميونخ.

موعد المباراة

الجمعة 22 ديسمبر 2023.

التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

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