موعد نهائي كأس السوبر السعودي وكيف تشاهد المباراة بتعليق فهد العتيبي وفارس العوض

يلتقي اليوم السبت الموافق 23/8/2025 فريق النصر ضد فريق الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي المقامة في هونج كونج في الصين على ملعب هونج كونج الوطني، حيث تعد المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقين في النهائي تلك البطولة بالتحديد، وقد تأهل النصر بالفوز على حساب أتحاد جدة 2-1 وتأهل الأهلي على حساب القادسية بعد الفوز 5-1.

كيفية مشاهدة المباراة

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي عبر قناة ثمانية المالكة لحقوق بث البطولة، ويتولى مهمة التعليق على المباراة على قناة ثمانية معلقين عملاقين هم فارس العوض وفهد العتيبي عبر القنوات الصوتية الأولى والثانية، ويمكن مشاهدة قناة ثمانية عبر القمر الصناعي نايل سات عبر التردد 12360 بمعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ 3/4 مع أستقطاب v عمودي، في وسط ترقب وزخم كبير من الجمهور تطبخ المباراة على نار هادئة.