موعد نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2019 للرجال “مباراة نادال وميدفيديف”







ننشر موعد نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2019 فردي الرجال اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019 والموعد المرتقب مع لقاء ومباراة رافائيل نادال ودانييل ميدفيديف، حيث نقدم لكم كل المعلومات عن المقابلة وأسماء القنوات الناقلة للمباراة النهائية مباشرة وختام رابع بطولات الجراند سلام 2019، الإسباني نادال حقق بطولة US open ثلاث مرت من قبل ويبحث اليوم عن اللقب الرابع، بينما يبحث ميدفيديف عن لقبه الأول مع US open ومع بطولات الجراند سلام.







رافائيل نادال الإسباني صاحب ال 33 عام هو المصنف الثاني عالميا، يواجه الروسي دانييل ميدفيديف صاحب 23 عام والمصنف الخامس عالميا في مباراة نهائي بطولة أمريكا المفتوحة فردي الرجال 2019، نادال هو ثاني اللاعبين الأكثر فوزا بألقاب بطولات الجراند سلام بعدد 18 بطولة، بينما يتصدر تلك القائمة السويسري روجر فيدرير الفائز بعشرين بطولة من الجراند سلام، مباراة نادال وميدفيديف اليوم ستكون المقابلة الثانية في تاريخ اللاعبين، حيث التقيا مرة واحدة كانت هذا العام في بطولة كندا للأساتذة 2019 وفاز نادال 2-0.

موعد نهائي بطولة أمريكا المفتوحة اليوم الأحد والقنوات الناقلة







بخصوص القنوات الناقلة لمباراة نادال وميدفيديف النهائية اليوم فسوف تذيع البث المباشر لها قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط، الفائز بالبطولة يحصل على 3.85 مليون دولار، وصاحب المركز الثاني يحصل على 1.9 مليون دولار، موعد نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019 في الأوقات التالية:

الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 12 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 10 مساء بتوقيت مصر وألمانيا والسويد.

الساعة 9 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 4 مساء بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.