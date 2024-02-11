موعد نهائي أمم أفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا

يستعد منتخب كوت ديفوار، لخوض مواجهة من العيار الثقيل، عندما يصطدم بنسور نيجيريا، في نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في ساحل العاج.

لقاء سابق بين نيجيريا وكوت ديفوار - مصدر الصورة: جوجل

وستقام المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2023، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الحسن واتارا.

ويتجدد اللقاء بين كوت ديفوار ونيجيريا، بعدما تقابل الفريقان في الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الحالية، وفاز منتخب نيجيريا وقتها بهدف دون رد من ركلة جزاء.

وكان منتخب نيجيريا قد أطاح بجنوب أفريقيا من نصف النهائي، بفضل ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

أما منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور، نجح في الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد من توقيع هالر، في مباراة نصف النهائي.

وعاش المنتخب الإيفواري، مغامرة غير متوقعة في البطولة، حيث كان قريبا من توديع الكان من الدور الأول، لكنه تمكن من بلوغ دور الـ 16 ضمن أفضل ثوالث.

وفي دور الـ 16، كان منتخب كوت ديفوار قريبا من الخسارة أمام السنغال، قبل الانتفاضة والفوز بركلات الترجيح في النهاية.

وفي دور الثمانية، تقابل صاحب الأرض والجمهور أمام مالي، وتقدم الضيوف بهدف دون رد، وظلت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي، قبل انتفاضة منتخب الأفيال بتسجيل هدف التعادل.

ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي، الذي تمكن فيه منتخب كوت ديفوار من تسجيل هدف الفوز، ليعبر إلى المربع الذهبي.

أما منتخب نيجيريا تمكن من إقصاء الكاميرون في دور الـ 16، قبل تجاوز عقبة أنجولا في دور الثمانية.