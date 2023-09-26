موعد نزول تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 اليوم بتوقيت السعودية ورابط الحجز من الفيفا
ننشر لكم موعد ورابط حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية التي يبدأ الحجز فيها من اليوم الثلاثاء، حيث يستعد الإتحاد الدولي لكرة القدم لطرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية وطرح 30% من نسبة تذاكر مباريات كأس العالم للأندية خاصة وأن اتحاد جدة السعودي والأهلي المصري سيخوض مباريات تلك البطولة المرتقبة.
موعد نزول تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023
|البطولة
|اليوم
|الموعد
|كأس العالم للأندية
|الثلاثاء 26 سبتمبر
|الساعة الواحدة ظهرا
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيطرح اليوم الثلاثاء في الواحدة ظهرا تذاكر مباريات كأس العالم للأندية، ويمكن حجز تذاكر المباريات بمجرد فتح باب الحجز وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الحجز بأولوية الدخول على الرابط والحجز المباشر رافضا أي محاولات لشراء الأندية تذاكر المباريات وعرضها للجماهير من أجل مزيدا من الحيادية وتكافؤ الفرص في توزيع التذاكر للمباريات.
موعد مباريات كأس العالم للأندية 2023
- الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي يوم 12 سبتمبر 2023.
- الأهلي المصري يلاقي الفائز من مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي يوم 15 سبتمبر 2023.
- مباراة ليون ضد أوراوا ريدز يوم 15 سبتمبر.
- بطل كوبا ليبرتادوريس أمام الفائز من الأهلي أو الاتحاد السعودي بشكل محتمل يوم 18 سبتمبر.
- مانشستر سيتي يواجه الفائز من مباراة ليون أو أوراوا ريدز.
- تحديد المركز الثالث والنهائي يوم 22 ديسمبر.
- نهائي كأس العالم للأندية يوم 22 ديسمبر.
رابط حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية
- يمكن حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية من خلال موقع الفيفا.
- اختيار حجز التذاكر لمباريات كأس العالم للأندية.
- إدخال البيانات اللازمة لحجز التذاكر.
-
غداً عند الساعة الواحدة ظهراً سيتم طرح 30% من تذاكر جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام لأول مرة في المملكة بمشاركة ممثل الكرة السعودية وعميدها. 🎫⏳ https://t.co/oXD4lWmvlb pic.twitter.com/Fnc71aUoMg
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 25, 2023
ترقب مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي
تعد تلك المباراة هي أكثر المباريات المتوقعة والأكثر متابعة في السعودية ومصر، حيث يلتقي اتحاد جدة أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية، وفي حال فوز الاتحاد في تلك المباراة سيلاقي الأهلي المصري في المباراة الثانية كون أوكلاند سيتي من الفرق الضعيفة واحتمالية فوز اتحاد جدة كبيرة على أوكلاند سيتي.