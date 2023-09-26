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موعد نزول تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 اليوم بتوقيت السعودية ورابط الحجز من الفيفا

محمد صلاح

ننشر لكم موعد ورابط حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية التي يبدأ الحجز فيها من اليوم الثلاثاء، حيث يستعد الإتحاد الدولي لكرة القدم لطرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية وطرح 30% من نسبة تذاكر مباريات كأس العالم للأندية خاصة وأن اتحاد جدة السعودي والأهلي المصري سيخوض مباريات تلك البطولة المرتقبة.

ترقب حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023

ترقب حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023

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موعد نزول تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023

البطولة                                             اليوم                                             الموعد                             
كأس العالم للأندية الثلاثاء 26 سبتمبر الساعة الواحدة ظهرا

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيطرح اليوم الثلاثاء في الواحدة ظهرا تذاكر مباريات كأس العالم للأندية، ويمكن حجز تذاكر المباريات بمجرد فتح باب الحجز وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الحجز بأولوية الدخول على الرابط والحجز المباشر رافضا أي محاولات لشراء الأندية تذاكر المباريات وعرضها للجماهير من أجل مزيدا من الحيادية وتكافؤ الفرص في توزيع التذاكر للمباريات.

موعد مباريات كأس العالم للأندية 2023

  • الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي يوم 12 سبتمبر 2023.
  • الأهلي المصري يلاقي الفائز من مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي يوم 15 سبتمبر 2023.
  • مباراة ليون ضد أوراوا ريدز يوم 15 سبتمبر.
  • بطل كوبا ليبرتادوريس أمام الفائز من الأهلي أو الاتحاد السعودي بشكل محتمل يوم 18 سبتمبر.
  • مانشستر سيتي يواجه الفائز من مباراة ليون أو أوراوا ريدز.
  • تحديد المركز الثالث والنهائي يوم 22 ديسمبر.
  • نهائي كأس العالم للأندية يوم 22 ديسمبر.

رابط حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية

  • يمكن حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية من خلال موقع الفيفا.
  • اختيار حجز التذاكر لمباريات كأس العالم للأندية.
  • إدخال البيانات اللازمة لحجز التذاكر.

ترقب مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

تعد تلك المباراة هي أكثر المباريات المتوقعة والأكثر متابعة في السعودية ومصر، حيث يلتقي اتحاد جدة أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية، وفي حال فوز الاتحاد في تلك المباراة سيلاقي الأهلي المصري في المباراة الثانية كون أوكلاند سيتي من الفرق الضعيفة واحتمالية فوز اتحاد جدة كبيرة على أوكلاند سيتي.

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محمد صلاح
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