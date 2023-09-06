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موعد نتيجة تصويت أفضل لاعب في غرب آسيا لشهر سبتمبر 2023 ورابط التصويت

محمد عثمان

ينتظر الجمهور انتهاء التصويت في استفتاء أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا لمعرفة من هو الفائز عن شهر أغسطس الماضي، حيث يقوم الاتحاد الآسيوي بإعلان نتيجة استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا لشهر سبتمبر يوم الخميس المقبل، وكان الاستفتاء قد بدا يوم الإثنين 4 سبتمبر، فيما استمر حتى اليوم الأربعاء 6/9، حيث من المنتظر أن يتم إغلاق باب التصويت في الاستفتاء الساعة 8.00 بتوقيت مكة المكرمة، مع إعلان نتيجة الاستفتاء للجمهور.

نتيجة تصويت أفضل لاعب في غرب آسيا

المصدر: تويتر

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من هنا.. رابط تصويت استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا 2023 عبر the-afc.com

يتم اختيار أفضل لاعب عن شهر اسطس آب من خلال الدخول إلى موقع الاتحاد الأسبوع، والذي أعلن عن بد المنافسة بين 8 لاعبين وقد شهدت القائمة تواجدا متميزا للاعبين في الدوري السعودي، والذي شهد استقدام عدد كبير من الصفقات الموسم الحالي، حيث ضمت قائمة أفضل لاعب في غرب آسيا 3 لاعبين من السعودية، ولاعب أردني، بجانب لاعب إماراتي ولاعب فلسطيني، وتأتي قائمة أفضل لاعب كالتالي:

  • عبد الرازق حمد الله- لاعب الاتحاد (السعودية).
  • كريستيانو رونالدو- لاعب النصر (السعودية).
  • يوسف نياكاتي- لاعب بني ياس (الامارات).
  • روبرتو فيرمينيو- لاعب الاهلي (السعودية).
  • أنس العوضات- لاعب الوحدات (الاردن).
  • حمزة عيسى- ثقافي طولكرم (فلسطين).
  • الحاج مالك- الانصار (لبنان).
  • ياسين براهيمي- الغرافة (لبنان).
تصويت أفضل لاعب في غرب آسيا
المصدر: موقع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم

يستمر اختيار أفضل لاعب في غرب آسيا لشهر سبتمبر كما أوضحنا حتى الساعة 20.00 مساء اليوم الأربعاء، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي، حيث تشهد منافسة لقب أفضل لاعب منافسة شديدة بين لاعب فريق النصر كريستيانو رونالدو، ولاعب فريق الوحدات الإماراتي أنس العوضات، إذ يمكنك اختيار أفضل لاعب من خلال الدخول إلى رابط تصويت أفضل لاعب في غرب آسيا بعد التعرف إلى اللاعبين المرشحين قم باختيار الأفضل، والضغط على كلمة (vote)، وستتم إضافة التصويت إلى القائمة.

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محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

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