موعد نتيجة تصويت أفضل لاعب في غرب آسيا لشهر سبتمبر 2023 ورابط التصويت

ينتظر الجمهور انتهاء التصويت في استفتاء أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا لمعرفة من هو الفائز عن شهر أغسطس الماضي، حيث يقوم الاتحاد الآسيوي بإعلان نتيجة استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا لشهر سبتمبر يوم الخميس المقبل، وكان الاستفتاء قد بدا يوم الإثنين 4 سبتمبر، فيما استمر حتى اليوم الأربعاء 6/9، حيث من المنتظر أن يتم إغلاق باب التصويت في الاستفتاء الساعة 8.00 بتوقيت مكة المكرمة، مع إعلان نتيجة الاستفتاء للجمهور.

المصدر: تويتر

يتم اختيار أفضل لاعب عن شهر اسطس آب من خلال الدخول إلى موقع الاتحاد الأسبوع، والذي أعلن عن بد المنافسة بين 8 لاعبين وقد شهدت القائمة تواجدا متميزا للاعبين في الدوري السعودي، والذي شهد استقدام عدد كبير من الصفقات الموسم الحالي، حيث ضمت قائمة أفضل لاعب في غرب آسيا 3 لاعبين من السعودية، ولاعب أردني، بجانب لاعب إماراتي ولاعب فلسطيني، وتأتي قائمة أفضل لاعب كالتالي:

عبد الرازق حمد الله- لاعب الاتحاد (السعودية).

كريستيانو رونالدو- لاعب النصر (السعودية).

يوسف نياكاتي- لاعب بني ياس (الامارات).

روبرتو فيرمينيو- لاعب الاهلي (السعودية).

أنس العوضات- لاعب الوحدات (الاردن).

حمزة عيسى- ثقافي طولكرم (فلسطين).

الحاج مالك- الانصار (لبنان).

ياسين براهيمي- الغرافة (لبنان).

كريستيانو رونالدو – النصر 🇸🇦

عبدالرزاق حمدالله – الاتحاد 🇸🇦

روبيرتو فيرمينو – الأهلي 🇸🇦

يوسف نياكاتي – بني ياس 🇦🇪

ياسين براهيمي – الغرافة 🇶🇦

أنس العوضات – الوحدات 🇯🇴

حمزة عيسى – ثقافي طولكرم 🇵🇸 من كان أفضل لاعب في غرب آسيا خلال شهر أغسطس ؟🤔 صوّت الآن ⬇️https://t.co/cGcZa8d67L — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 3, 2023

يستمر اختيار أفضل لاعب في غرب آسيا لشهر سبتمبر كما أوضحنا حتى الساعة 20.00 مساء اليوم الأربعاء، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي، حيث تشهد منافسة لقب أفضل لاعب منافسة شديدة بين لاعب فريق النصر كريستيانو رونالدو، ولاعب فريق الوحدات الإماراتي أنس العوضات، إذ يمكنك اختيار أفضل لاعب من خلال الدخول إلى رابط تصويت أفضل لاعب في غرب آسيا بعد التعرف إلى اللاعبين المرشحين قم باختيار الأفضل، والضغط على كلمة (vote)، وستتم إضافة التصويت إلى القائمة.