وصلت بطولة كوبا أمريكا إلى نهايتها وإلى الدور النهائي حيث تم تحديد أطراف المُباراة النهائية وطرفي مُباراة تحديد المركزين الثالث والرابع حيث تطفئ هذه البطولة شعلتها يوم غداً الأحد الموافق 7 يوليو 2019 وذلك بإقامة مُباراة نهائي البطولة بين كل من البرازيل وبيرو “مفاجأة” هذه البطولة واليوم تنطلق مُباراة تحديد المركز الثالث والرابع من البطولة حينما يلاقي منتخب الأرجنتين الذي ودع البطولة على يد البرازيل منتخب تشيلي الذي ودع البطولة على يد منتخب بيرو. ومن خلال هذا المقال نستعرض سوياً موعد مُباراة البرازيل وبيرو نهائي كوبا أمريكا 2019 التي تستضيفها البرازيل وكذلك موعد مُباراة الأرجنتين وتشيلي على تحديد المركز الثالث والرابع.

موعد مُباراة البرازيل وبيرو – نهائي كوبا أمريكا 2019

هذا وتقام المُباراة النهائية التي تجمع بين صاحب الأرض والجمهور منتخب البرازيل وبيرو الحصان الأسود لتلك البطولة يوم غداً الأحد الموافق 7 يوليو 2019 في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة – الحادية عشر بتوقيت السعودية – الثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المُتحدة وهي المُباراة التي يستضيفها استاد ماركانا.

موعد مُباراة الأرجنتين وتشيلي – تحديد المركز الثالث كوبا أمريكا 2019

اهذا وتقام مُباراة تحديد المركز الثالث كوبا أمريكا 2019 اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2019 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة – العاشرة بتوقيت السعودية – الحادية عشر بتوقيت الإمارات وهي المُباراة التي يستضيفها استاد أرينا كورينثيانز. وللمفارقة فإن موعد اللقاء هو نفس موعد مُباراة مصر وجنوب افريقيا الدور ال16 دوري أبطال أفريقيا مصر 2019.