موعد مواجهة هولندا ضد فنلندا في تصفيات كأس العالم 2026

يترقب جمهور ومحبي كرة القدم مساء اليوم مواجهة من العيار الثقيل لمنتخب هولندا في تصفيات كأس العالم 2026 بمباراة خارج الأرض أمام فنلندا فى تمام العاشرة إلا ربع على ملعب هلسنكي الأولمبي، في إطار مواجهات المجموعة السابعة التي تضم أيضاً بولندا وليتوانيا ومالطا.

وبالرغم من تواجها بالمركز السادس في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تعاني هولندا تحت قيادة المدرب رونالد كومان من تذبذب في الأداء والنتائج. الفريق لم يحقق سوى فوزين فقط في آخر تسع مباريات دولية، وكان آخرها الخروج من ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا بركلات الترجيح بعد تعادل مثير بنتيجة 5-5.

وترغب هولندا في تعويض تأخرها في مشوار التصفيات، حيث لم تلعب أي مباراة حتى الآن، بينما تتصدر بولندا الترتيب برصيد 6 نقاط. ويأمل المنتخب البرتقالي في تحقيق فوز ضروري من أجل تقوية حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل المباشر.

في الجهة الأخرى يلعب منتخب فنلندا اللقاء بحافز كبير في ظل سعيها للمشاركة لأول مرة في كأس العالم، المنتخب بدأ التصفيات بشكل جيد تحت قيادة المدرب الجديد جاكوب فريس، الذي تولى المهمة في يناير، وتمكن من جمع أربع نقاط من أول جولتين أمام مالطا وليتوانيا.

و لا تزال فنلندا تعاني على أرضها بالرغم من بدايتها الجيدة، حيث خسرت آخر ثلاث مباريات في هلسنكي، كما ودعت دوري الأمم الأوروبية بعد ست هزائم متتالية في مجموعة ضمت إنجلترا وأيرلندا واليونان.

ويدخل منتخب هولندا المواجهة وهو يعاني من عدة غيابات مؤثرة أبرزها ماتيس دي ليخت وجوشوا زيركزي وكينيث تايلور، لكنها تستعيد ناثان آكي العائد من الإصابة، وسط منافسة على مراكز الدفاع والظهيرين بين فريمبونج ودومفريز وجيرترويدا.

ويلعب المنتخب الفنلندي المباراة معتمدًا على عناصر الخبرة مثل الحارس لوكاس هراديكي والمهاجم جويل بوهيانبالو، بينما حصل الثنائي الشاب ماتياس سيلتانين وتومي جيري على أول استدعاء دولي لهما.

وتشير التوقعات إلى أن منتخب فنلندا قد يبدأ المواجهة بتشكيلة تضم هراديكي في حراسة المرمى، وأمامه ألهو وتينهو وإيفانوف وأورونين، وفي خط الوسط كامارا وكيرينن وأولد، مع ثلاثي هجومي مكون من أنتمان وبوهيانبالو وكالمان.

و المنتظر أن يدخل كومان بتشكيلة تضم فليكن في حراسة المرمى، ودومفريز وفان هيكي وفان دايك وآكي في الدفاع، ودي يونج وريندرز في الوسط، مع كلويفرت وسيمونز وجاكبو خلف المهاجم ويجهورست.