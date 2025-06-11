موعد مواجهة كولومبيا ضد الأرجنتين بمشاركة ميسي في تصفيات كأس العالم

يأتي منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسى، ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب كولومبيا في المباراة التي ستقام في الثالثة فجر الأربعاء، على ملعب “ميتروبوليتانو روبيرتو ميلينديز” بمدينة بارانكيا، في مواجهة مرتقبة في إطار مواجهات الجولة السادسة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويهدف منتخب “راقصو التانجو”، بقيادة المدرب ليونيل سكالوني، لتعزيز صدارتهم لجدول التصفيات، بعدما ضمنوا فعليًا التأهل مبكرًا، ويراهنون على تألق النجم ليونيل ميسي ومعه نخبة من أبرز الأسماء مثل ألفاريز وماك أليستر لمواصلة العروض القوية.

ووفقًا للتوقعات فأن ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، سيخوض مواجهة كولومبيا ضمن التشكيل الأساسي، بعدما بدأ مواجهة تشيلي الخميس الماضي على مقاعد البدلاء، ولم يشارك إلا في الدقائق الأخيرة.

وتمكن منتخب الأرجنتين من التغلب على تشيلي (1-0)، وعاد الفريق السبت للتدريبات.

وهناك عدة توقعات تشير إلى إمكانية المشاركة مع “راقصي التانجو” أيضا كل من: نيكولاس أوتاميندي ولياندرو باريديس وإنزو فرنانديز ونيكولاس جونزاليس، بعد انتهاء إيقافهم.

غيابات متوقعة

في الجهة الأخرى، سيغيب نيكولاس تاليافيكو للإيقاف، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وجيوفاني لو سيلسو للإصابة.

و تدخل كولومبيا اللقاء مدفوعة بعاملي الأرض والجمهور، في ظل رغبتها في حصد نقاط ثمينة تعزز موقعها في المراكز المؤهلة، تحت قيادة المدرب نستور لورينزو، الذي يعتمد على أسماء بارزة مثل لويس دياز وخاميس رودريجيز.

ويحتل منتخب الأرجنتين صدارة الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما تأتي كولومبيا في المركز الثالث بـ24 نقطة، مما يجعل المباراة مواجهة من العيار الثقيل رغم تباين وضع الفريقين في جدول الترتيب.