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موعد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

فاتن أبو عون

يحل نادي برشلونة ضيفاً ثقيلاً على نادي ريال مايوركا في المباراة التي تقام على أرضية ملعب “إيبيروستار” وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة لمباريات الدوري الإسباني موسم 2023-2024، يدخل برشلونة المباراة بمعنويات عالية حيث يتصدر حالياً الترتيب العام للدوري الإسباني بعد تحقيق الفوز المثير في مباراته الأخيرة أمام نادي سيلتا فيغو.

- صورة 1 - موعد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

فريق برشلونة _المصدر: صفحة أوفسايد على منصة إكس.

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موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الأسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

يتصدر نادي برشلونة حالياً جدول الترتيب للدوري الإسباني برصيد نقاط 16 نقطة متساوياً مع نادي جيرونا ولكن برشلونة يتصدر بفارق الأهداف، ويسعى نادي برشلونة للانفراد بالصدارة والحصول على النقاط الثلاثة المهمة له خاصة بعد خسارة نادي ريال مدريد في المباراة الأخيرة له أمام أتلتيكو مدريد لحساب الجولة السادسة والتي انتهت بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا

تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وريال مايوركا لحساب الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر، بينما تنطلق المباراة في تمام الساعة 11:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني الى جانب بطولة دوري أبطال أوروبا وغيرها من البطولات العالمية، فيما خصصت المجموعة قناة بي إن سبورت 3 بتعليق المعلق الرياضي “حفيظ دراجي”.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مايوركا

  • الحراسة: تير شتيجن
  • خط الدفاع: ماركوس ألونسو – أندرياس كريستنسن – جول كوندي – سيرجي روبيرتو
  • خط الوسط: جافي – إلكاي جوندوجان – فرينكي دي يونج
  • خط الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي – فيران توريس.

من المتوقع أن تكون مباراة برشلونة أمام ريال مايوركا سهلة، خاصة أن الخصم يعاني منذ بداية الموسم حيث حقق الفوز في مباراة واحدة فقط، وخسر في 3 مباريات وتعادل في مباراتين، حيث يحتل نادي ريال مايوركا الترتيب السادس عشر في الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط فقط.

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فاتن أبو عون

خبرة لسنوات طويلة في كتابة المقالات، حاصلة على درجة بكالوريوس لغة عربية.

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