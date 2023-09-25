موعد مشاهدة مباراة الهلال والجبلين في كأس خادم الحرمين 25 سبتمبر 2023

يستعد نادي الهلال السعودي لخوض مباراة كبيرة ضد نادي الجبلين وذلك في بطولة كأس خادم الحرمين، فيما يسعى الهلال بكل قوة للفوز والتأهل للدور ال16 من البطولة، على الجانب الأخر يسعى نادي الجبلين الى إحداث مفاجئة كبيرة أمام الهلال والفوز في المباراة رغم قوة المنافس.

مباراة الهلال والجبلين _المصدر: موقع القمة نيوز.

والجدير ذكره أن المدير الفني للهلال السعودي “جورجي جيسوس” قد يستغني عن خدمات بعض اللاعبين خلال مباراته الحالية أمام الجبلين، حيث يسعى الى ادخار مجهودهم الى مباريات الدوري السعودي ومن هؤلاء اللاعبين هم نيمار دا سيلفا ومواطنه ميشيل بجانب المدافع علي البيلهي، وكان الهلال السعودي قد حقق لقب كأس الملك السعودي الموسم الماضي للمرة العاشرة في تاريخه وذلك في مباراته أمام الوحدة والتي انتهت بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.

موعد مباراة الهلال والجبلين

تقام مباراة الهلال والجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين على أرضية ستاد “عبد العزيز بن مساعد بن الجلوي” حيث تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والجبلين مباشر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وذلك اليوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجبلين

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والجبلين عبر قناة SSC 1 SD وذلك متاح فقط للمقيمين داخل السعودية، فيما يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة SSC 1 HD من خارج السعودية وذلك عبر الاشتراك المادي في مجموعة شركة الرياضة السعودية الحاصلة على حقوق نقل بطولات المملكة العربية السعودية.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

والجدير ذكره أن المعلق الرياضي “عبدالله الحربي” سوف يتولى التعليق على مجريات مباراة الهلال والجبلين في كأس الملك السعودي، وذلك عبر قناتي SSC 1 SD وقناة SSC 1 HD فيما يمكن مشاهدة مباراة الهلال ضد الجبلين عبر تطبيق شاهد بتقنية SD أو عبر الاشتراك في الباقة من أجل مشاهدة المباراة بتقنية HD.



يسعى نادي الهلال السعودي لمصالحة الجماهير وذلك بعد التعادل في مباراته الأخيرة أمام نادي ضمك ضمن مباريات الدوري السعودي وكذلك لم ينجح في الفوز أمام “نافباخور” في مستهل مبارياته في دوري أبطال أسيا، لذلك سوف يسعى الهلال اليوم للحصول على النقاط الثلاثة بكل قوته أمام الجبلين.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الجبلين