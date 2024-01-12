موعد مباريات منتخب السعودية في كأس آسيا 2023 قطر (مرحلة المجموعات)

انطلقت اليوم أولى منافسات دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023 التي تُقام بدولة قطر؛ حيث بدأت المباراة الافتتاحية بمواجهة المنتخب القطري أمام لبنان في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة الموافق 12 من شهر يناير الجاري، وذلك بتوقيت السعودية، وتستمر مباريات مرحلة المجموعات حتى الخميس الموافق 25 يناير 2024، وتشهد البطولة مشاركة 10 منتخبات عربية، أبرزهم المنتخب السعودي حامل اللقب للنسخة الماضية عام 2019 الذي يسعى للدفاع عنه.

كأس آسيا بجواره مباريات المنتخب السعودي في مرحلة دور المجموعات على خلفية بالأحمر الداكن - مصدر الصورة: تصميم خاص لنجوم مصرية

جدول مباريات منتخب السعودية بكأس آسيا

يبدأ المنتخب السعودي رحلة الدفاع عن لقب كأس الأمم الآسيوية بمواجهة نظيره المنتخب العماني الثلاثاء المقبل الموافق 16 من يناير، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بملاقاة المنتخب التايلاندي يوم الخميس 25 يناير 2023، وسنوضح بالجدول التالي موعد المباريات بتوقيت المملكة العربية السعودية:

المباراة يوم موعد الملعب السعودية × عمان الثلاثاء 16 يناير 2024 8:30 PM خليفة الدولي السعودية × قرغيزستان الأحد 21 يناير 2024 8:30 PM أحمد بن علي السعودية × تايلاند الخميس 25 يناير 2024 6:00 PM المدينة التعليمية

هذا وكان المنتخب السعودي قد بدأ أولى تدريباته الرسمية استعدادًا لتلك البطولة في الخامسة مساء اليوم الجمعة على ملاعب التدريب بأكاديمية أسباير، وشهدت التدريبات سرية تامة بعد قرار المدير الفني الإيطالي “روبرتو مانشيني” بأن تكون الحصة التدريبية مغلقة تمامًا أمام جميع وسائل الإعلام.

غــــدًا

الأخضر يدشن تدريباته في أكاديمية أسباير استعدادًا لكأس آسيا 2023 — التفاصيل 📝⬇️

🔗 https://t.co/EDl5zzTf9P . #كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/Uo2pd9iji9 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 11, 2024

يُذكر أن المنتخب السعودي قد استعد لبطولة كأس آسيا بخوض ثلاث وديات، الأولى جاءت أمام المنتخب اللبناني يوم الخميس الرابع من يناير الجاري، وتمكن من تحقيق الفوز بهدف نظيف دون رد، والودية الثانية كانت في التاسع من نفس الشهر مع نظيره منتخب فلسطين وانتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، وكانت المباراة الودية الثالثة والأخيرة الأربعاء الماضي الموافق 10 يناير 2024، وفاز بها المنتخب السعودية بثنائية نظيفة.