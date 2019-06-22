موعد مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019 – موعد مباراة مصر والكونغو في بطولة إفريقيا 2019 والقنوات الناقلة للمباراة

مع افتتاح مباريات البطولة الافريقية 2019 والتي تستضيفها وتنظمها مصر هذا العام وسط ترتيبات مشرفة شاهدها الجميع من بداية التنظيم للمباريات والدخول لاستاد القاهرة وبعدا الحفل الأفتتاحي الأكثر من رائع الذي تحدث عنه العالم أجمع، بعد عروض مشوقة في استاد القاهرة الرياضي وقد ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الكلمة الافتتاحية في البطولة الافريقية هذا العام.

مباراة مصر وتنزانيا في كأس الأمم الإفريقية 2019

شاهدنا جميعا مباراة مصر وتنزانيا المباراة الافتتاحية في كأس الأمم الافريقية 2019 والتي خطفت قلوب وعقول الجماهير كافة وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر بعد أن أحرز محمود حسن تريزيجية الهدف الأول والوحيد في المباراة وذلك في الشوط الأول من المباراة وكانت الأجواء حماسية بشكل كبير جدا في استاد القاهرة.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية 2019

تقام مباراة مصر والكونغو في بطولة افريقيا 2019 يوم الأربعاء القادم 26/6/2019 في استاد القاهرة وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت جمهورة مصر العربية مع التنوية أن دخول المشجعين لاستاد القاهرة الرياضي من الواحدة ظهرا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو بطولة افريقيا 2019

مباراة مصر والكونغو الديمقراطية المباراة المرتقبة الآن في بطولة افريقيا 2019 وبالطبع يمكنكم مشاهدة مباراة مصر والكونغو عبر قناة time sports الرياضية المصرية التي تبث من خلال التلفاز الأرضي ، أيضا يتم بث مباراة مصر والكونغو من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية وبالتحديد قناة bein sport hd1 الرياضية

موعد مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019

يمكنك أيضا الآن معرفة جدول مباريات مصر في كأس الأمم الافريقية 2019 وبالتحديد المباريات الثلاث الأولي والتي ستحدد ما إذا كان منتخب مصر سيكمل في باقي مباريات البطولة الافريقية أم لا مع دعواتنا جميعا لمنتخب مصر بالفوز والحصول على البطولة.

موعد مباريات بطولة أمم افريقيا 2019

يمكنكم أيضا الآن من خلال موقعنا نجوم مصرية معرفة كافة مواعيد مباريات كأس أفريقيا 2019 المقامة في مصر هذا العام والتي بدأت من يوم 21/6/2019 وتنتهي في نهاية شهر يوليو القادم وسط حضور جماهيري كبير.

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