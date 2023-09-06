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موعد مباريات كأس العالم للأندية 2023 والفرق المشاركة والقنوات الناقلة 2024

سها ناجي

جاءت نتيجة قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي أقيمت في السعودية جدة، عن مواجهات قوية لكرة القدم بين عدد كبير من الأندية، وسيشارك في هذه البطولة القوية النادي الأهلي المصري، وتعد هذه ليست المرة الأولى، بل المرة الرابعة على التوالي، ولمعرفة التفاصيل تابع المقال.

كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية_ المصدر وزارة الرياضة منصة X

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موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023 وتحديد ملاعب البطولة

مباريات كأس العالم للأندية 

ستشهد المسابقة مباريات مثيرة، حيث ستتنافس الفرق على اللقب في المدينة المقدسة جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

- صورة 1 - موعد مباريات كأس العالم للأندية 2023 والفرق المشاركة والقنوات الناقلة 2024

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستضيف نسخة 2025 من البطولة بنظام جديد يشمل مشاركة 32 فريقًا.

القنوات الناقلة

ستبث القرعة مباشرة عبر القنوات الرياضية السعودية SSC والموقع الرسمي للفيفا على اليوتيوب، ويمكنك المشاهده عبر شاهد VIP، حيث يمكن للمشجعين متابعة هذا الحدث المهم.

الفرق المشاركة

في هذه النسخة، سيشارك فرق من مختلف الأقاليم وهي:

  • اتحاد جدة – بطل الدوري السعودي.
  • مانشستر سيتي الإنجليزي – بطل أوروبا.
  • أوراوا ريد داياموندز الياباني – بطل آسيا.
  • كلوب ليون المكسيكي – بطل كونكاكاف.
  • أوكلاند سيتي النيوزيلندي – بطل أوقيانوسيا.

- صورة 2 - موعد مباريات كأس العالم للأندية 2023 والفرق المشاركة والقنوات الناقلة 2024

سيتم تحديد بطل أمريكا الجنوبية من خلال بطولة كوبا ليبارتادورس يوم 4 نوفمبر المقبل ليكتمل عقد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

تترقب الجماهير على أحر من الجمر موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023-2024 والتي ستجري في جدة بحضور ممثلي الفرق المشاركة، حيث ستجمع المسابقة بين أفضل الأندية من مختلف الأقاليم لتقديم منافسة رياضية مثيرة.

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سها ناجي

اسمي سها ناجي، بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، أحب الكتابة والتدوين، كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية.

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