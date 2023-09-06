موعد مباريات كأس العالم للأندية 2023 والفرق المشاركة والقنوات الناقلة 2024

جاءت نتيجة قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي أقيمت في السعودية جدة، عن مواجهات قوية لكرة القدم بين عدد كبير من الأندية، وسيشارك في هذه البطولة القوية النادي الأهلي المصري، وتعد هذه ليست المرة الأولى، بل المرة الرابعة على التوالي، ولمعرفة التفاصيل تابع المقال.

كأس العالم للأندية_ المصدر وزارة الرياضة منصة X

مباريات كأس العالم للأندية

ستشهد المسابقة مباريات مثيرة، حيث ستتنافس الفرق على اللقب في المدينة المقدسة جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستضيف نسخة 2025 من البطولة بنظام جديد يشمل مشاركة 32 فريقًا.

القنوات الناقلة

ستبث القرعة مباشرة عبر القنوات الرياضية السعودية SSC والموقع الرسمي للفيفا على اليوتيوب، ويمكنك المشاهده عبر شاهد VIP، حيث يمكن للمشجعين متابعة هذا الحدث المهم.

أبطال القارات، يلتقون في كأس العالم للأندية FIFA السعودية 🇸🇦 12-22 ديسمبر 2023 🗓#هلا_بالأبطال | #Clubwc pic.twitter.com/oEhg4sFwuV — وزارة الرياضة (@gsaksa) September 5, 2023

الفرق المشاركة

في هذه النسخة، سيشارك فرق من مختلف الأقاليم وهي:

اتحاد جدة – بطل الدوري السعودي.

مانشستر سيتي الإنجليزي – بطل أوروبا.

أوراوا ريد داياموندز الياباني – بطل آسيا.

كلوب ليون المكسيكي – بطل كونكاكاف.

أوكلاند سيتي النيوزيلندي – بطل أوقيانوسيا.

سيتم تحديد بطل أمريكا الجنوبية من خلال بطولة كوبا ليبارتادورس يوم 4 نوفمبر المقبل ليكتمل عقد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

تترقب الجماهير على أحر من الجمر موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023-2024 والتي ستجري في جدة بحضور ممثلي الفرق المشاركة، حيث ستجمع المسابقة بين أفضل الأندية من مختلف الأقاليم لتقديم منافسة رياضية مثيرة.