موعد مباريات اليوم السبت 29 أبريل والقنوات الناقلة

نقدم لكم موعد مباريات اليوم السبت 29 أبريل، في العديد من الدوريات العالمية والتي تبحث عنها الكثيرين من عشاق الساحرة المستديرة والراغبين في متابعة العديد من الدوريات المحلية والعالمية في الموسم الحالي 2023 ومن خلال موقعنا نجوم مصرية سنوافيكم بمتابعة دقيقة لمواعيدة المباريات في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها فتابعونا فضلاً.

موعد مباريات السبت29 أبريل

أبرز مباريات اليوم السبت والتي ينتظرها جمهور كرة القدم في العالم العربي، هي مبارات الاهلي المصري ضد الرجاء المغربي في مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما ينتظر عشاق الكرة العالمية مباراة برشلونة ضد رويال بيتيس وكذلك مباراة رويال مدريد ضد ألميريا في الدوري الأسباني ومن ضمن موعد مباريات السبت 29 أبريل مباراة نادي روما ضد ميلان في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مباريات دوري أبطال أفريقيا التي تقام اليوم السبت والقنوات الناقله لها جاءت على النحو التالي:

الساعة 7.00 مساءاً تذاع مبارة صن داونز ×شباب رياضي بلوزداد، تزاع على قناة beIN Sports HD 4.

في تمام الساعة 10.00 تزاع مباراة الترجي ضد شبيبة القبائل على قناة beIN Sports HD 6.

كما تزاع مباراة الأهلي صد الرجاء المغربي في تمام الساعة 10.00 مساءاً على قناة beIN Sports HD 4.

مباريات الدوري الأسباني اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم مباراة واحدة ضمن دوري اسيا حيث يلعب فريق الهلال السعودي ضد أوراوا دياموندز الياباني في تبام الساعة السابعة والنصف مساءً وتذاع على قناة SSC1 HD.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 29 أبريل ثلاث مباريات ضمن الدوي الإنجليزي موعدها كما يلي:

في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً تذاع مباراة كريستال بلاس × وست هام يونايتد وتزاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مباراة برينتوفورد× توتينجهام تقام في تمام الساعة الخامسة عصراً على قناة beIN Sport2 HD Premium.

تلعب مبارة برايتون × وولفرهامبتون في تمام الساعة الخامسة عصراً وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات الدوري الأسباني

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 أبريل في الدوري الأسباني كما يلي: