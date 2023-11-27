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موعد مباريات الجولة 5 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024

معتز خليل

تستأنف مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2023 غدا الثلاثاء 28/11/2023، وبعد غد الأربعاء الموافق 29/11/2023.

جدول المباريات

الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 – في تمام الساعة 7:45 مساءا بتوقيت القاهرة

  •  لاتسيو × سيلتك
  • شاختار × رويال أنتورب

في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة

  • فاينورد × أتلتيكو مدريد
  • باريس سان جيرمان × نيوكاسل يونايتد
  • الميلان × بروسيا دورتموند
  • مانشستر سيتي × لايبزيج
  • يونج بويز × الهلال الأحمر
  • برشلونة × بورتو

الأربعاء 29 نوفمبر 2023 – في تمام الساعة 7:45 مساءا بتوقيت القاهرة

  • غالطه سراي × مانشستر يونايتد
  • اشبيلية × ايندهوفن

في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة

  • بايرن ميونخ × كوبنهاجن
  • أرسنال × لانس
  • ريال مدريد × نابولي
  • سبارتا براغ × يونيون برلين
  • بنفيكا × انتر ميلان
  • ريال سوسييداد × سالزبورغ

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عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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