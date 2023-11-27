موعد مباريات الجولة 5 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024
تستأنف مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2023 غدا الثلاثاء 28/11/2023، وبعد غد الأربعاء الموافق 29/11/2023.
جدول المباريات
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 – في تمام الساعة 7:45 مساءا بتوقيت القاهرة
- لاتسيو × سيلتك
- شاختار × رويال أنتورب
في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة
- فاينورد × أتلتيكو مدريد
- باريس سان جيرمان × نيوكاسل يونايتد
- الميلان × بروسيا دورتموند
- مانشستر سيتي × لايبزيج
- يونج بويز × الهلال الأحمر
- برشلونة × بورتو
The picture after matchday 4 🖼️ #UCL pic.twitter.com/BsDfXyncTh
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 10, 2023
الأربعاء 29 نوفمبر 2023 – في تمام الساعة 7:45 مساءا بتوقيت القاهرة
- غالطه سراي × مانشستر يونايتد
- اشبيلية × ايندهوفن
في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة
- بايرن ميونخ × كوبنهاجن
- أرسنال × لانس
- ريال مدريد × نابولي
- سبارتا براغ × يونيون برلين
- بنفيكا × انتر ميلان
- ريال سوسييداد × سالزبورغ