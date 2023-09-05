موعد مباريات اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية واتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي

ننشر لكم مواعيد مباريات اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية، حيث يستعد الاتحاد لبداية المشوار في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي، وكانت قرعة كأس العالم للأندية قد تم سحبها في مدينة جدة بحضور مندوبي الفرق، ويستعد الاتحاد السعودي لخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل بعد تحديد المواجهات.

موعد مباراة الاتحاد في كأس العالم للأندية

مواعيد مباريات الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية.

مباراة اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي يوم 12 ديسمبر.

الفائز من مباراة الاتحاد السعودي يلتقي بالأهلي المصري يوم 15 ديسمبر المقبل.

الفائز من مباراة الاتحاد السعودي والأهلي يلتقي ممثل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي كأس العالم للأندية 19 ديسمبر.

الفائز من المباراة السابقة يلتقي الفائز من مانشستر سيتي وأوراوا أو ليون في المباراة النهائية يوم 22 ديسمبر.

الاتحاد السعودي يترقب مواجهة الأهلي المصري

يبدو أن الاتحاد السعودي سيواجه الأهلي المصري في مباراة محتملة في كأس العالم للأندية، الاتحاد السعودي نجح في تدعيم صفوفه من خلال انضمام كريم بنزيمة وكانتي وغيرهم من اللاعبين، الأهلي المصري نجح هو الأخر في ضم كلا من رضا سليم وإمام عاشور، ويبحث الأهلي المصري عن صفقة هامة وهي صفقة المهاجم خاصة في ظل تخوفات من إيقاف كهربا بسبب النزاع بينه وبين الزمالك المصري.

توقعات نتيجة مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي

يتوقع الجميع أن ينجح الاتحاد السعودي في الفوز على أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي من كأس العالم للأندية، الاتحاد السعودي من الفرق القوية والقادرة بكل تأكيد على عبور أوكلاند سيتي في تلك المواجهة ليواجه الأهلي المصري في مباراة قوية مرتقبة.

ويبحث الإتحاد السعودي عن الوصول إلى أبعد نقطة وهي نهائي كأس العالم للأندية ومواجهة مانشستر سيتي المحتملة، بينما يبحث الأهلي للحصول على الميدالية الفضية خاصة وأن الأهلي أخر ماحصل عليه في كأس العالم للأندية كانت الميدالية البرونزية وهو الأمر الذي يجعل الأهلي حريصا على الحصول على الميدالية الفضية هذه المرة خاصة وأن الطريق ممهد لمواجهة بطل أوروبا في نهائي كأس العالم للأندية.