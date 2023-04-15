موعد مباريات إياب دور الثمانية (ربع النهائي) من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022 – 2023

بدأت منافسات مرحلة الذهاب لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 11/4/2023، ويوم الأربعاء 12/4/2023.

علي أن تبدأ مباريات الإياب لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023، ويوم الأربعاء الموافق 19/4/2023، في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة.