موعد مباريات إياب دور الثمانية (ربع النهائي) من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022 – 2023
بدأت منافسات مرحلة الذهاب لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 11/4/2023، ويوم الأربعاء 12/4/2023.
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علي أن تبدأ مباريات الإياب لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023، ويوم الأربعاء الموافق 19/4/2023، في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة.
- وقد شهدت مرحلة الذهاب فوز فريق ريال مدريد بطل النسخة الماضية على فريق تشيلسي في اسبانيا بنتيجة 2-0 على أن تقام مباراة الإياب في لندن يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة.
- وانتهت مباراة فريق بايرن ميونخ الألماني علي مانشستر سيتي الإنجليزي بفوز الأخير بنتيجة 3-0 على ملعب الإتحاد في انتظار المتأهل حين تلعب مباراة الإياب يوم الأربعاء القادم في ميونخ بألمانيا في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة.
- وفاز فريق إي سي ميلان الإيطالي على منافسه في بطولة الدوري الإيطالي وأيضا منافسه في بطولة دوري أبطال أوروبا في مواجهة إيطالية خالصة فريق نابولي متصدر الدوري الإيطالي هذا الموسم بنتيجة 1-0 على ملعب سان سيرو في مدينة ميلان في انتظار مباراة الإياب لتحديد من المتأهل يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة.
- وشهدت مباراة فريق انتر ميلان الإيطالي العضو الإيطالي الثالث في هذا الدور وفريق بنفيكا البرتغالي بفوز الفريق الإيطالي بنتيجة 2-0 خارج قواعده في البرتغال على أن نعرف من المتأهل في مباراة الإياب التي ستقام يوم الأربعاء القادم في مدينة ميلان الإيطالية في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة.