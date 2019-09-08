موعد مبارة نهائى كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز













في قمة كروية لم تشهدها نهائيات “كأس مصر” منذ نسخته الأولى عام 1921 ميلادياً، يلتقي نادي “الزمالك” حامل اللقب العام الماضي مع نادي “بيراميدز” بمسماه الحديث للمرة الأولى في النهائى، وكان نادي الزمالك قد تأهل لنهائي كأس مصر بعد فوزه على نادي المقاصة في دور الثمانية بهدف اللاعب عبدالله جمعه، وفوزه على نادي الإتحاد السكندري في الدور قبل النهائى بهدف اللاعب مصطفى محمد في اللحظات الأخيرة، وتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر بعد فوزه على النادي الأهلي في دور الثمانية بنتيجة 1-0 ويُخرج النادى الأهلي من البطولة، وفوزه على نادي بتروجيت في الدور قبل النهائي بنتيجة 2-0 ليتأهل لملاقاه الزمالك في النهائى.

نادي الزمالك الذي تُوِج بالبطولة 26 مرة كانت آخرها العام الماضي، حيث التقى نادي الزمالك أمام نادي سموحه في النهائي وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي 1-1 لتأتي ركلات الترجيح وترجح كفة الزمالك ليفوز بنتيجة 5-4 في النهاية، ويأتي نادى الزمالك في المركز الثاني في ترتيب الفرق الأكثر حصولا على كأس مصر بعد النادي الأهلي الذي تٌوِج باللقب 36 مرة. بينما نادي بيراميدز كان قد أخرج النادي الأهلي من البطولة العام الماضي بمسماه القديم “الأسيوطى” في دور الثمانية ليتأهل إلى الدور قبل النهائي ليتعادل مع نادي سموحه ثم يُهزم بنتيجة 4-3 في ضربات الترجيح كما أن نادي بيراميدز لم يحصل علي بطولة كأس مصر من قبل.







هي مباراة تعتبر بمثابة اثبات الذات لكلا المدربين: ميتشو “مدرب الزمالك” وديسابر”مدرب بيراميدز” حيث أن كلاهما لم يمض علي توليهما مسؤولية القيادة الفنية للفريق سوى بضع مباريات فكلاهما يطمح لتحقيق أول بطولة له مع الفريق.

يسعي نادي الزمالك وبقوة للفوز بالبطولة ليرضي جماهيره بعد خسارة لقب الدوري المصري في الجولات الأخيرة أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، بينما نادي بيراميدز يسعى للتتويج بأول بطولة له.







أما عن موعد المباراة فقد أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم مؤخرا عن موعد النهائي المرتقب بين “الزمالك” و”بيراميدز” يوم الأحد الموافق 8-9-2019 الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، وستقام المباراة على ملعب برج العرب بحضور جماهيري يتعدى العشرون ألف مشجع.