موعد مباراة مصر وليبيا والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة على النايل سات مجانا 2021

يواجه منتخب مصر الليلة نظيره المنتخب الليبي فى الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، تقام المبارة فى ملعب الشهداء ببني غازى فى حالة الفوز أو التعادل يتصدر المنتخب المصرى قائمة المجموعة، ويطمح المنتخب المصري فى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، لكي يضمن تصدر المجموعة والمحافظة على آمال المنتخب فى التأهل لكأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة مصر وليبيا

تقام المباراة بعد قليل في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت مصر، فى حالة فوز المنتخب المصرى يتصدر المجموعة ب7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن نظيره المنتخب الليبي ويليه، منتخب انجولا برصيد ثلاث نقاط وفي المركز الاخير منتخب الجابون بنقطة واحدة

القنوات المفتوحة على النايل سات الناقلة لمباراة مصر وليبيا

تذاع المباراة مجانا على قناة اون تايم سبورت 1المفتوحة، بعد حصول شبكة قنوات أون تايم سبورت على حقوق بث مباريات المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم واليكم تردد القناة

تردد قناة اون تايم سبورت الاولى المفتوحة