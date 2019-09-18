موعد مبارات اتليتكو مدريد ويوفنتوس اليوم  في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يشهد ملعب “واندا ميتروبوليتانو” إفتتاح الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء الموافق 18/ 9 / 2019 حيث يلتقي كلاً من فريق نادي أتليتكو مدريد وفريق نادي يوفنتوس على ملعبه فى تمام الساعه التاسعة بتوقيت القاهرة، كما تعد المباراة اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري المجموعات للموسم الجديد 2019 /2020 لدوري أبطال أوروبا.







تشكيل فريق أتليتكو مدريد :

يشارك في المباراة اليوم “يان أوبلاك” في حراسة المرمي ، ويلعب فى خط الهجوم كلا من “دييجو كوستا” ، “توماس ليمار”، “ستيفان سافيتش”، اما عن خط الوسط فيلعب “كوكي” ، “ساؤول نيجويز”، “كيران تريبيير” أما خط الدفاع فيتكون من اللاعب “خوسيه خيمينيز”،”فيتولو”، “جواو فيليكس”، “رينان لودي”.







تشكيل فريق يوفنتوس:

يشارك اليوم في المباراة “فويتشيك تشيزني” في حراسة المرمي، خط الهجوم ” كريستيانو رونالدو”، “باولو ديبالا “،”خوان كوادرادو” أما خط الوسط فيتشكل من “فيديريكو بيرنارديسكي”، “بليزماتويدي”، “سامي خضيرة”ويتشكل مدافعي الفريق من “ليوناردو بونوتشي”، “أليكس ساندرو”، “جيورجيو كيليني”، “جونزالو إجواين”.

اللقاءات السابقة بين اتيليتكو مدريد ويوفنتوس:

إلتقي الفريق خلال عام 2019 الحالي ثلاث مرات منهم فوز يوفنتوس على أتليتكو مدريد بثلاث اهداف نظيفة من خلال بطولة دوري ابطال اوروبافى الثاني عشر من مارس الماضي ليثأر نادي اتيلتكو مدريد خلال القاء الثاني فى شهر اغسطس من العام الحالي بفوز خلال بطولة الكأس الدولية للأبطال بهدفين مقابل هدف.







القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد و يوفنتوس اليوم الساعه التاسعه مساءً:

القناة التردد القمر الاستقطاب beIN Sports 4 HD 12265 نايل سات H