موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا 2021 – 2022 والقنوات الناقلة لها

مهند شرف

يستعد ملعب الأولمبيكو بمدينة روما الإيطالية لاحتضان مواجهة من العيار الثقيل غداً الأربعاء الموافق 11 مايو 2022 تجمع بين يوفنتوس ونظيره إنتر ميلان ضمن إطار منافسات نهائي بطولة كأس إيطاليا 2021 – 2022.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا 2021 - 2022 والقنوات الناقلة لها 3 10/5/2022 - 4:10 ص

تمكن نادي السيدة العجوز من بلوغ مرحلة النهائي بالبطولة بعد تخطي عقبة فيورنتينا في نصف النهائي، حيث كان مجموع مباراتي الذهاب والإياب بينهما ثلاثة أهداف نظيفة لصالح السيدة العجوز، ويسعى يوفنتوس لحصد لقب البطولة الخامس عشر له عبر تحقيق الفوز على نظيره الإنتر في مباراة الغد.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا 2021 - 2022 والقنوات الناقلة لها 1 10/5/2022 - 4:10 ص

على الجانب الآخر هناك إنتر ميلان الذي يستعد لدخول مباراته أمام يوفنتوس بروح معنوية مرتفعة بعد أن تخطى عقبة غريمه ميلان في نصف النهائي بالبطولة، حيث انتهت مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء أيضا، ويسعى إنتر ميلان لتحقيق الفوز على نظيره يوفنتوس وزيادة عدد ألقابه في كأس إيطاليا، حيث يأمل في حصد لقب البطولة الذي سيكون الثامن له في حالة التتويج بعد الفوز على يوفنتوس.

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موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا 2021 - 2022 والقنوات الناقلة لها 2 10/5/2022 - 4:10 ص

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

المباراة  يوفنتوس X إنتر ميلان
الموعد غداً الأربعاء 11 مايو 2022 – الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة
القناة الناقلة أبو ظبي الرياضية
الملعب الأولمبيكو – روما
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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


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