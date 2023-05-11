موعد مباراة يوفنتوس وإشبيلية 11-5-2023 في نصف نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يواجه فريق يوفنتوس الإيطالي فريق إشبيلية الأسباني في مباراة قوية لحساب مباريات الدور نصف النهائي بالدوري الأوروبي، كان يوفنتوس قد صعد لهذا الدور بعد تجاوز فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي بالفوز عليه بمجموع المباراتين بهدفين لهدف، من جانبه نجح فريق إشبيلية في التأهل لنصف النهائي بعد عبوره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بخمسة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين، ويسعى فريق يوفنتوس إلى التأهل إلى نهائي البطولة وتحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بينما يطمح فريق إشبيلية في تحقيق لقب بطولته المفضلة حيث يُعد فريق إشبيلية من الفرق المتمرسة في البطولة بعد الفوز بها في ست مناسبات سابقة كان أخرها موسم 2019-2020.

موعد مباراة يوفنتوس وإشبيلية:

تقام مباراة يوفنتوس وإشبيلية في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي اليوم الخميس 11-5-2023 على ملعب فريق يوفنتوس على أن تقام مباراة العودة الخميس القادم على ملعب فريق إشبيلية، وتنطلق المباراة الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر وفلسطين وقطر، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، كما تنطلق في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإشبيلية:

يتم نقل جميع مباريات الدوري الأوروبي لهذا الموسم 2022-2023 عبر شبكة قنوات BEIN SOPRTS القطرية الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات البطولة في إفريقيا والشرق الأوسط، كانت قد أعلنت شبكة قنوات BEIN SPORTS عن نقل المباراة عبر قناة BEIN SPORTS premium 1 HD، كما تم تعيين المعلق الرياضي الكبير رؤوف خليف للتعليق على أحداث المباراة المرتقبة.

تشكيل يوفنتوس المتوقع للمباراة:

من المتوقع أن يبدأ أليجري مدرب فريق يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من.