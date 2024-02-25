موعد مباراة يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة الأسبوع 26

نتابع عبر نجوم مصرية موعد مباراة يوفنتوس اليوم والقنوات الناقلة ضد فروزينوني وذلك في إطار منافسات الأسبوع 26 من الدوري الإيطالي، حيث تقام المباراة على ملعب أليانز ستاديوم معقل نادي يوفنتوس الذي يسعى لتعديل المسار وتحقيق نتيجة إيجابية للرجوع للمنافسة مرة أخرى، وتعثر يوفنتوس في أخر 4 مباريات له في الدوري الإيطالي حيث تعادل مباراتين وخسر مباراتين، ونتابع عبر هذا المقال تفاصيل المباراة فتابعونا.

لاعبي يوفنتوس

مباراة يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي

تنطلق مباراة يوفنتوس اليوم ضد فروزينوني في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة، 2:30 بتوقيت السعودية، ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة بفارق 9 نقاط عن نادي إنتر ميلان متصدر جدول الترتيب بـ63 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس اليوم

تمتلك شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية حقوق بث الدوري الإيطالي، ويمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم بث مباشر عبر قناة AD Sports Premium 1 بصوت المعلق بلال علام، سيخوض يوفنتوس مباراته اليوم أمام فروزينوني الذي يحتل المركز ال15 في جدول الترتيب، وعجز نادي فروزينوني عن تحقيق أي نقطة في أخر 3 مباريات له مما يجعل مهمة لاعبي السيدة العجوز سهلة لاقتناص النقاط الثلاثة.