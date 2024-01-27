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موعد مباراة ووهان الصيني والأهلي السعودي في كأس دبي للتحدي

أحمد مراد

تقام اليوم السبت 27/ 1/ 2024، مباراة النادي الأهلي السعودي ووهان الصيني ضمن الدور نصف النهائي في بطولة كأس دبي للتحدي 2024 “الأفرو آسيوية” على أرضية ملعب استاد آل مكتوم في دبي.

موعد مباراة الأهلي و ووهان الصيني اليوم

المواجهة قوية- مصدر الصورة: المركز الاعلامي لأهلي جدة

ويمثل نادي أهلي جدة السعودي، ونادي ووهان الصيني القارة الآسيوية في البطولة، بينما يمثل قارة أفريقيا كلا من نادي الزمالك المصري، ونادي الرجاء البيضاوي المغربي.

ونجح بالأمس، نادي الزمالك المصري في الفوز على الرجاء بضربات الجزاء الترجيحية، ليحجز تذكرته المبكرة للمباراة النهائية، منتظرا الفائز في مباراة اليوم بين ووهان وأهلي جدة، والتي سوف تقام في تمام الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة والمعلقين

وسوف تذاع مباراة الأهلي و ووهان على قناة دبي الرياضية، بتعليق البارع عبدالله السعدي.

وكذلك ستذاع المباراة على قناة SSC News، ويعلق على المباراة عبدالعزيز السبر، كما ستنقل المباراة القناة المغربية الرياضية.

القناة المعلق
دبي الرياضية 1 عبدالله السعدي
SSC News عبدالعزيز السبر
المغربية الرياضية رشيد طه
الزمالك تي في أحمد مرتضى منصور

التشكيل المتوقع اليوم للنادي الأهلي أمام ووهان الصيني

المركز أسماء اللاعبين
حارس المرمى إدوارد ميندي
المدافعون ريان حامد، سعيد بالعبيد، علي مجرشي، روجر إيبانيز
خط الوسط رياض محرز، جابرييل فيجا، فرانك كيسييه، محمد المجحد
المهاجمون ألان سان ماكسيمان، فراس البريكان

التشكيل المتوقع لنادي ووهان الصيني

المركز اللاعب
حراسة المرمى بينغ لين
الدفاع تشانغ هان، ليو شين، لي جين، لي شيانغ
الوسط ليو تشون، ليو شيانغ، ليو تشن
الهجوم زانغ شياومينغ، ليو يي، لي جين
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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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