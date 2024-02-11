موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا 2023-2024

نستعرض معكم عبر هذا المقال موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار “المواجهة النارية” المنتظرة من قبل الجماهير جميعهم لمعرفة من هو الفائز بكأس أمم أفريقيا هذا الموسم 2023-2024، وتأمل نيجيريا في الفوز بمباراة اليوم والحصول على الكأس للمرة الرابعة في تاريخها، وعلى الجانب الآخر سيقدم منتخب كوت ديفوار كل ما لديه من أجل الحصول على الكأس اليوم وإسعاد جماهيره، مع العلم أن مواجهة اليوم بين “نيجيريا وكوت ديفوار” هي المرة الأولى التي يلتقي خلالها المنتخبان في المباراة النهائية للبطولة.

موعد مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا

من المقرر أن تنطلق مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم الأحد الموافق 11 فبراير، ويستقبل اللقاء ملعب (إيمبيمبي الأوليمبي) في مدينة أبيدجان الإفوارية، وتنطلق صافرة بداية الشوط الأول للمباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا

تذاع مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 حصريًا عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق النشر والإذاعة لجميع مباريات البطولة، ويمكنكم متابعة مباراة النهائي بين المنتخبين اليوم عبر قناة beIN SPORTS AFCON 1.

من هو معلق مباراة نيجيريا ومنتخب كوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا؟

تم إسناد مهمة التعليق الرياضي من قبل قنوات بي إن سبورتس القطرية على أحداث مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار اليوم في نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 إلى المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي.

تشكيل نيجيريا المتوقع أمام كوت ديفوار

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي – أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.

تشكيل كوت ديفوار المتوقع أمام نيجيريا

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: سيرج أوربيه – أوديلون كوسونو – إيفان نديكا – جيسلان كونان.

خط الوسط: جان سيري – فرانك كيسي – سيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيان كوامي – ماكس جراديل – نيكولاس بيبي.