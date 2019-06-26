موعد مباراة نيجيريا وغينيا اليوم الأربعاء 26-6-2019 والقنوات الناقلة للمباراة

نقدم لكم موعد ” مباراة نيجيريا وغينيا” اليوم الاربعاء 26 يونيو 2019، والقنوات الناقلة للمباراة، ويلتقى المنتخبين ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات، لبطولة ” كأس الامم الافريقية 2019″ ، وتقام المباراة على استاد الاسكندرية، ويسعى “منتخب غانا” لتحقيق الفوز لكي يتاهل فى الدور المقبل للبطولة، اما “منتخب نيجيريا” يأمل في تحقيق الفوز في المباراة الثانية له فى البطولة بعد ان حقق الفوز فى المباراة الاولي في مباراته امام “منتخب بوروندي” ، بهدف مقابل لا شىء، الذى احرزه أودين أوجالو، وتضم المجموعة الثانية كل من غينيا ونيجيريا وبورندي و مدغشقر .

مباراة نيجيريا ضد غينيا اليوم

المباراة بين : نيجيريا ضد غينيا .

البطولة : بطولة كأس الامم الافريقية 2019

معلق المباراة : سوار الذهب .

المباراة ستقام على : استاد الاسكندرية .

القنوات الناقلة للمباراة : قناة تايم سبورت المصرية – بي ان سبورت ماكس HD1،HD2

موعد مباراة نيجيريا وغينيا اليوم

الساعة : 2:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الساعة : 4:30 مساءاً بتوقيت مصر .

الساعة : 5:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

الساعة : 3:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

الساعة : 5:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

الساعة : 3:30 مساءاً بتوقيت تونس .

الساعة : 5:30 مساءاً بتوقيت العراق .

الساعة : 3:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

الساعة : 5:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

الساعة : 5:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

الساعة : 6:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

الساعة : 5:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

الساعة : 6:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

الساعة : 5:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

الساعة : 2:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

الساعة : 4:30 مساءاً بتوقيت السودان .

الساعة : 5:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

الساعة : 4:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

الساعة : 5:30 مساءاً بتوقيت قطر.

الساعة : 5:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

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