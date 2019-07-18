موعد مباراة نهائي كاس امم افريقيا بين الجزائر والسنغال

يواجه منتخب الجزائر منتخب السنغال في نهائي كاس امم افريقيا 2019، وتعتبر المواجها بين منتخب الجزائر والسنغال هي بين أقوى منتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما وقد كان المنتخب الجزائري ومنتخب السنغال في مجموعة واحدة في دور المجموعات وقد تأهل منتخب الجزائر من خلال المجموعة في المركز الأول وتأهل منتخب السنغال من نفس المجموعة في المركز الثاني، وقد حدثت مواجها بين منتخب الجزائر ومنتخب السنغال من قبل في دور المجموعات وانتهت المباراة بفوز منتخب الجزائر بنتيجة هدف مقابل لا شئ.

موعد مباراة نهائي كاس امم افريقيا الجزائر ضد السنغال

تقام مباراة الجزائر ضد السنغال في نهائي كاس امم افريقيا 2019 يوم الجمعة الموافق يوم 19/7/2019، كما سوف تقام مباراة نهائي كاس امم افريقيا بين منتخب الجزائر ومنتخب السنغال على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي كما يعد ستاد القاهرة هو من افضل الاستادات في جمهورية مصر العربية حيث يتسع سعته إلى حضور ما يقارب إلى 80 ألف مشجع، وهو الاستاد الرئيسي للبطولة وقد استضاف الاستاد مباراة الافتتاح بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي ويستضيف مباراة النهائي بين منتخب الجزائر ومنتخب السنغال.

وتقام مباراة النهائي بين الجزائر والسنغال في المواعيد التالية في بعض الدول العربية:

في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر.

في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت العراق.