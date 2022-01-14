موعد مباراة نهائي كأس السوبر الاسباني بين ريال مدريد وأثلتيك بلباو في السعودية

تنطلق مباراة نهائي كأس السوبر الاسباني بين ريال مدريد ومنافسه فريق أثلتيك بلباو يوم الأحد الموافق 16 يناير وذلك بعد حسم المتأهلين للمباراة النهائية، وكان نادي أثلتيك بلباو قد فاز على نظيره أتلتيكو مدريد في المباراة التي انتهت أمس بفوز الأول بهدفين مقابل هدف في ملعب الملك فهد بالمملكة العربية السعودية، أما كلاسيكو الارض فقد انتصر فيه ريال مدريد وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين لبرشلونة.

انتهت المباريات في الدور نصف النهائي من بطوله السوبر الاسباني والتي أُقيمت في المملكة العربية السعودية أمس، شهد ملعب الملك فهد في الرياض فوز نادي أثلتيك بلباو على نظيره اتلتيكو مدريد في مباراة مثيرة انتهت بهدفين مقابل هدف وتوقع الكثير من الناس في البداية تأهل أتلتيكو مدريد إلا ان الفريق الباسكي كان له رأي آخر وتمكن من قلب الطاولة على فريق اتلتيكو مدريد وتأهل الى نهائي بطوله السوبر الاسباني، يذكر أن أثلتيك بلباو كان قد حصد لقب البطولة الأخير في 17 يناير الماضي على حساب برشلونة.

ويلعب فريق ريال مدريد ضد الفريق الباسكي أثلتيك بلباو يوم الأحد الموافق 16 يناير وذلك في استاد الملك فهد بالمملكة العربية السعودية في مدينه الرياض، وسيمكن للجماهير حضور المباراة في المدرجات بشرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي.