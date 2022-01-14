موعد مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني القادمة بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

يواجه نادي ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني، وذلك بعدما استطاع ريال مدريد من التأهل للنهائي بفوزه على غريمه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واستطاع أتلتيكو بيلباو من التأهل والفوز على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد.

تفاصيل مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

وكان ريال مدريد قد حسم التأهل أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما في استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية بالرياض، في دور نصف النهائي للنسخة الـ 38 من كأس السوبر.

وجاء الهدف الأول لنادي ريال مدريد بواسطة البرازيلي فينيسيوس بعد تلقى تمريرة رائعة من كريم بنزيما، ولكن برشلونة جاء بهدف التعادل في الدقيقة 41 من المهاجم الهولندي لوك دي يونج بعد خطأ دفاعي قاتل.

وفي نصف المباراة الثاني في الدقيقة 72 سجل كريم بنزيما الهدف الثاني من كرة أمام المرمى بشكل رائع بعد تمريرة من داني كارفخال، أما برشلونة استطاع أن يخطف التعادل في الدقيقة 84 بواسطة اللاعب أنس وفاتي.

وفي الشوط الإضافي الأول في الدقيقة 98 سجل لاعب وسط ريال مدريد الهدف الثالث للملكي من خلال هجمة مرتدة سريعة، ليقود الريال إلى نهائي كأس السوبر الإسباني.

وفي الجانب المقابل تقدم أتلتيكو مدريد بهدف النيران الصديقة في الدقيقة 62 بواسطة اللاعب أوناي سيمون حارس أتلتيك بيلباو بالخطأ في المرمى، واستطاع فالفيردي تسجيل هدف التعادل لفريق أتلتيك بيلباو في الدقيقة 77، بينما استطاع نيكولاس ويليامز تسجيل هدف الفوز لأتلتيك بيلباو في الدقيقة 81، ليتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني

تنطلق مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني مساء يوم الأحد 16 يناير الجاري الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل شبكة قنوات ssc المباراة بشكل حصري عبر شاشاتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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